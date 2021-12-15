За рік обсяги будівництва в Києві збільшилися на 3,7%

У січні – вересні 2021 року підприємствами Києва вироблено будівельної продукції та виконано будівельних робіт на більш ніж 33 мільярди гривень.

Про це повідомляє Головне управління статистики Києва. Розповідаємо, як збільшився обсяг за галузями.

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Будівництво у Києві: аналітика за січень – вересень 2021 року

В яких галузях зросли обсяги будівництва

Виробництво продукції в галузі зведення будівель зросло на 9,1%, у галузі будівництва житлових будівель – збільшилося на 25,9%.

Обсяги будівництва в Києві перевищили 33 мільярди гривень / Фото Pexels

Де спостерігалося просідання

Водночас вироблення продукції у сфері нежитлових будівель зменшилося на 4,5%, а у сфері інженерних споруд – на 4,4%.

Види будівельної продукції

Найбільший обсяг будівельної продукції було вироблено в галузі будівництва будівель – 61,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, на суму майже 20,2 мільярда гривень.

Зокрема, у сфері будівництва житлових будівель – 31,9% (майже на 10,6 мільярда гривень), нежитлових – 29,2% (на 9,6 мільярда гривень). У сфері інженерних споруд вироблено будівельної продукції 38,9% від загального обсягу (майже на 12,85 мільярда гривень).

Нове будівництво становило 38% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 33,4%, реконструкція та технічне переоснащення – 28,6%.

Господарським способом вироблено будівельної продукції 0,7% від загального обсягу загалом по місту (майже на 245,5 мільйона гривень).