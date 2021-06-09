Влітку 2020 року всі будинки у радіусі 60 кілометрів від Києва розібрали дуже швидко. За скільки й де можна винайняти будинок цього літа – читайте нижче.

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Що з попитом

Люди втомлюються від життя у мегаполісі й намагаються на літо виїхати за місто – так було завжди. Однак у зв'язку з пандемією охочих стало ще більше. Якісні будинки неподалік від Києва розбирають до середини квітня, не дивлячись на зростання цін на 60%, а іноді й на 100%, якщо порівнювати з 2019 роком.

За словами фахівця з заміської нерухомості Романа Солончука, у 2021 році попит дещо нижчий, ніж минулого, але вищий, ніж у 2019 році.

Будинки під Києвом користуються популярністю, не дивлячись на зростання цін / Фото Pixabay

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Які ціни

Переважно орендують котеджі, таунхауси й приватні будинки на відстані до 20 – 30 кілометрів від Києва. Найбільш популярні напрямки – населені пункти вздовж Одеської та Житомирської трас (близько 50% попиту). У середньому будиночок під Києвом обійдеться від 800 до 3,5 тисячі доларів (21,7 – 95 тисяч гривень) на місяць.

Найдоступніші варіанти – таунхауси в Бучі, Ірпені, Вишневому та Гатному. Найчастіше – це невеликі об'єкти, площа яких не перевищує квадратуру однокімнатної квартири у столиці. Однак в розпорядженні є 1 – 2 сотки землі, що дозволяє облаштувати місце для відпочинку.

За хороший котедж площею 80 – 120 квадратних метрів доведеться викласти 1 – 1,5 тисячі доларів (27 – 41 тисячі гривень) на місяць.

Важливо! На ціну оренди об'єкту впливають різні фактори: благоустрій, охорона, обслуговування та ін. Такі котеджі коштуватимуть дорожче на 30 – 50%.

Цінник на котеджі бізнес-класу в радіусі 30 кілометрів від столиці стартує від 1,5 тисячі доларів до 100 "квадратів" і від 2 – 2,5 тисячі доларів (54 – 68 тисячі гривень) за 200 квадратних метрів.

Якщо орендар хоче отримати вихід до води з особистим пляжем, це обійдеться вдвічі або втричі дорожче. Як уточнила рієлторка заміського ринку Інга Семенова, об'єкт у бізнес-сегменті коштуватиме 4 – 6 тисяч доларів (від 108 до 164 тисяч гривень).

Економваріант можна знайти на відстані 60 кілометрів і більше від Києва. Будинок з косметичним ремонтом обійдеться 350 – 400 доларів (9 – 11 тисяч гривень) на місяць. За житло з хорошими умовами доведеться заплатити 600 – 800 доларів (16 – 22 тисячі гривень) на місяць.