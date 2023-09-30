5 ознак того, що у вашому домі забагато речей: ось як це дізнатися

Часом нам здається, що всі речі, які ми накопичуємо вдома, дуже потрібні. Та насправді вони лише створюють безлад. Ось, як зрозуміти, що у вашому домі забагато речей.

Професійні організатори та клінери поділилися п'ятьма основними ознаками того, що настав ваш час позбутися безладу. І ось чому так важливо впоратися з ним, поки не пізно.

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Безлад впливає на ваше психічне здоров'я

Безлад у домі може погіршувати психічний стан. Тож, якщо у вас часто поганий настрій, слід розібратися з купою речей.

"Через почуття сорому, нікчемності, збентеження, стресу, перевантаження, тривоги, депресії та багато іншого, безлад може мати такий негативний вплив на наш стан", — пояснює спеціалістка Кетрін Гамільтон-Купер.

Ви помічаєте, що на поверхні постійно накопичуються предмети

Хоча існують певні "робочі" типи безладу, на поверхнях у вашому домі не має бути купи речей. Тож якщо ви часто спостерігаєте безлад на столі, який не зрушується з місця, варто прибрати його.

"Якщо у вас, наприклад, на комоді або на спинці стільця накопичується одяг, настав час позбутися непотрібних речей та купити вішалки або розробити кращу систему організації шафи для одягу", – радять фахівці.

Безлад заважає вам працювати

Незалежно від того, працюєте ви вдома, чи їдете в офіс, безлад не повинен погано впливати на ваше "робоче життя".

"Ви спізнюєтеся на роботу, тому що не можете знайти форму чи взуття? Ранок хаотичний, і ви часто запізнюєтеся в офіс, та ще й приходите без усього необхідного? Це може не тільки вплинути на вашу роботу, а й на репутацію", – зазначає Кетрін Гамільтон-Купер.

Навіть якщо ви працюєте вдома, безлад та неорганізованість погано впливають на вашу продуктивність.

Ви постійно прибираєте

Немає нічого поганого в тому, щоб прибирати кожного дня. Та якщо ви постійно маєте таку потребу, можливо, у вас занадто багато речей?

"Якщо ви нескінченно прибираєте та наводите порядок, але безлад з'являється знову, це ознака того, що він перемагає. Позбудьтеся непотребу, і вам не треба буде постійно прибирати", – каже професійний організатор Джекі Пітман.

Безлад погіршує вашу здатність легко виконувати щоденні завдання

Інколи навіть звичайне приготування їжі стає випробуванням. Найчастіше це стається через захаращені робочі столи та шафи чи завалений протермінованими продуктами холодильник.

Це є ознакою того, що треба прибрати безлад. Що потрібне – залишити та впорядкувати, а що зайве – викинути. Не дозволяйте безладу впливати на ваше життя.