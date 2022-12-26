Проєкт на стадії реалізації, – Гайдай розповів, де збудують житло для переселенців із Луганщини

Червоний Хрест профінансує будівництво житла для вимушених переселенців з Луганщини. Окрім того, кошти виділять на відновлення будинків у Луганській області після деокупації.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Тимчасове житло для переселенців із Луганщини збудують на Закарпатті

Гайдай розповів, що модульне містечко для внутрішніх переселенців на Закарпатті поки що перебуває на етапі проєкту. Однак, завдяки залученню коштів, його невдовзі реалізують.

Модульне містечко для ВПО на Закарпатті поки що не будується, але цей проєкт вже знаходиться в стадії реалізації. Уже навіть є зарезервовані кошти від Червоного Хреста, 2 мільйони доларів. Від Закарпатської обласної адміністрації є банк землі.Про цей проєкт можна сказати, що він достатньо швидко буде реалізований,

– розповів начальник Луганської ОВА.

Гайдай наголосив, що житла в містечку на всіх не вистачить, тому буде проводитись певний відбір мешканців. У пріоритеті – багатодітні родини та люди з інвалідністю. До того ж помешкання будуть тимчасовими. Головні сили адміністрація кине на відбудову області.

Можливо, на рік, можливо – на два, три. Все буде залежати від того, як швидко ми деокупуємо територію Луганської області. Не так багато будуватиметься таких містечок, тому що всі закумульовані обласною адміністрацією кошти, а це майже 1,7 мільярда, ми резервуємо для відновлення саме інфраструктури й будинків у Луганській області,

– розповів він.

Як повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, всього в Україні зареєстровано 140 тисяч луганчан, які покинули територію області. З них понад 35 тисяч було евакуйовано у період активних бойових дій та з початку деокупації.