Закинутий будинок та гараж: яку нерухомість можна купити за 5 тисяч доларів

Експерти неодноразово наголошували, що серед усього різномаїття інвестицій, українці обирають найзрозуміліший інструмент – вкласти кошти в нерухомість.

Утім, не у всіх є значний стартовий капітал та бажання купувати нерухоме майно в іпотеку. Що ж пропонує ринок для покупців в яких в кишені не більше 5 тисяч доларів? Розберімося!

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Гараж

Однією з покупок до 5 тисяч доларів може бути гараж. Оголошень про продаж такої нерухомості в Україні чимало. Зазвичай ціни коливаються у межах 3 – 6 тисяч доларів, однак на відповідних порталах є пропозиції й значно дорожчі.



Гараж у Хмельницькому / Фото Dom.Ria

Один із найдешевших варіантів – цегляний гараж у Хмельницькому з одним машиномісцем. Розміщується він в гаражному кооперативі, а його загальна площа 18 метрів квадратних. Коштує таке приміщення 4 тисяч доларів.

За схожими цінами можна придбати гараж у Києві чи передмісті столиці.



Гараж у Києві / Фото Dom.Ria

Приміром, в Оболонському районі Києва за ціною 5 тисяч доларів пропонують гараж на одне машиномісце, загальною площею 24 метрів квадратних. Автор оголошення також зазначив, що приміщення утеплене, тож зимою там дуже тепло та комфортно.

Бюджетна дача

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.



Будинок у Кривому Розі / Фото Dom.Ria

Промоніторивши відповідні оголошення на Dom.Ria, журналістам також вдалося знайти цілий будинок. Вони зазначають, що зазвичай пропозиції з цінником до 5 тисяч доларів, – це приміщення в аварійному стані, проте їх можна використати для облаштування дачі або ж розпочати нове будівництво на придбаній ділянці.



Будинок у Кривому Розі / Фото Dom.Ria

Так, у Кривому Розі продають будинок загальною площею в 65 метрів квадратних та ділянкою в 12 соток. Стіни приміщення глинобетоні. У будинку 3 кімнати. Вартість нерухомості – 4 500 доларів. Правда, майбутньому власнику доведеться сплатити борг за комунальні платежі – ще 450 доларів.

Комерційне приміщення



МАФ у Вінниці / Фото Dom.Ria

За заданий бюджет також можна придбати й комерційну нерухомість. Приміром, у Вінниці є приваблива пропозиція від власника. В оголошенні зазначено, що він продає не просто приміщення, а вже готовий бізнес. Пропонує навіть залишити деяку техніку. Коштує такий магазин 4 700 доларів, його загальна площа сягає 32 метрів квадратних.



МАФ у Вінниці / Фото Dom.Ria