Який колір прийшов на зміну бежевому в 2024 році: цей відтінок вам сподобається

Бежевий колір вважається теплим нейтральним відтінком, але, на думку дизайнерів, це не зовсім те, що зараз потрібно в інтер'єрі. Тому на зміну бежевому прийшов інший, тепліший тон.

Дизайнери та декоратори тепер прагнуть до більш теплої та приємнішої колірної палітри, що, очевидно, зумовлено вибором клієнтів. Дізнайтеся, який колір вони назвали "новим бежевим".

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Який колір обирають замість бежевого у 2024 році

Дизайнери інтер'єру кажуть, що це ще один нейтрал, який колись був у тренді, але тепер знову повертається в стрій. Мовиться про коричневий – універсальний і напрочуд елегантний відтінок.

Особливо популярним цього року є сіро-коричневий відтінок, який і називають "новим бежевим" у дизайні інтер'єру.

Вітальня зі світло-коричневими стінами та сіро-кричневими кріслами / Фото Polly Wreford

Дехто схильний обирати сірий замість бежевого, але експерти кажуть, що це не зовсім правильне рішення.

Сірий – гарний колір і чудова відправна точка, але він може бути нудним, тому я завжди рекомендую вводити контраст (за допомогою коричневого – Нерухомість 24),

– каже Паоло Москіно, власник студії дизайну в Лондоні.

Британська дизайнерка з Дорчестера Генрієтта фон Штокхаузен погоджується з новим трендом на коричневий, але більше схильна до темного відтінку. Вона каже, що цей тон – ідеальний для стін, якщо треба створити класичний дизайн.

Варто зазначити, що бежевий колір не зникає з колірного списку дизайнерів, але землистий коричневий зараз популярніший.