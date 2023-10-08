Королівські усамітнення: 5 замків, які можна купити за бюджетною ціною у США
Джерело:Realtor
Мабуть, всі люди мали потаємне бажання хоча б трохи пожити в замку, як королівська особа. У США з'явилося кілька таких пропозицій за бюджетною у цьому випадку ціною до 1 мільйона гривень.
Останнім часом популярність таких серіалів, як "Гра престолів", відродила інтерес людей до будинків "з королівським вбранням". І це чудово, бо багато замків є гарним місцем для відпочинку на вихідних, інвестиційною нерухомістю або навіть постійним житлом.
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Веллі-Спрінгс, Каліфорнія
- Ціна: 859 тисяч доларів
Оріон, Іллінойс
- Ціна: 700 тисяч доларів
Олден, Мічиган
- Ціна: 995 тисяч доларів
Берлін, Коннектикут
- Ціна: 525 тисяч доларів
Новий Орлеан, Луїзіана
- Ціна: 500 тисяч доларів