Відомо, що в Кенві-Айленді побували Фредді Мерк'юрі, Томмі Купер та Ширлі Бессі, але це було колись. Останнім часом курорт помітно занепав: інфраструктура занедбана, а крамниці зачинені. Місцеві навіть називають місто "кримінальним пеклом" і місцем, де немає відчуття безпеки.

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"Депресивне місто Британії" будуть відновлювати

За результатами опитування, Кенві-Айленд навіть потрапив до списку одного з найдепресивніших місць Британії. Складну ситуацію погіршив відтік туристів, які тепер надають перевагу дешевим "пакетним турам" та закордонним курортам замість британського узбережжя.

Набережна перетворилась на криміногенне пекло. Там більше немає душі. Якби я мав сили рухатися, то поїхав би звідси. Усе це дуже сумно,

– каже 81-річний місцевий житель Роджер Томас.

"Ми застрягли у часі, бо таке відчуття, що надворі досі 1970 рік. Сюди не хочеться приїжджати – завжди холодно, все занедбане. Порожній магазин за порожнім магазином", – поділився ще один містянин.



Колись місто "тріщало" від туристів / Фото Alamy

Нещодавно британський уряд натякнув, що шанс на відродження Кенві-Айленда є, виділивши на це 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 25 мільйонів доларів). Цю суму мають витратити першочергово на інфраструктурні проєкти.

Керівництво муніципалітету, під юрисдикцією якого є Кенві-Айленд, зраділо цій ініціативі й пообіцяло контролювати використання фінансів. Голова ради заявив, що "ці гроші будуть витрачені на проєкти, які дійсно змінять життя наших мешканців та сприятимуть майбутньому процвітанню".