Известно, что в Кэнви-Айленде побывали Фредди Меркьюри, Томми Купер и Ширли Бесси, но это было когда-то. В последнее время курорт заметно пришел в упадок: инфраструктура заброшена, а магазины закрыты. Местные даже называют город "криминальным адом" и местом, где нет ощущения безопасности.

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"Депрессивный город Британии" будут восстанавливать

По результатам опроса, Кенви-Айленд даже попал в список одного из самых депрессивных мест Британии. Сложную ситуацию усугубил отток туристов, которые теперь предпочитают дешевым "пакетным турам" и зарубежным курортам вместо британского побережья.

Набережная превратилась в криминогенный ад. Там больше нет души. Если бы я имел силы двигаться, то уехал бы отсюда. Все это очень печально,

– говорит 81-летний местный житель Роджер Томас.

"Мы застряли во времени, потому что такое ощущение, что на улице до сих пор 1970 год. Сюда не хочется приезжать – всегда холодно, все заброшено. Пустой магазин за пустым магазином", – поделился еще один горожанин.



Когда-то город "трещал" от туристов / Фото Alamy

Недавно британское правительство намекнуло, что шанс на возрождение Кэнви-Айленда есть, выделив на это 20 миллионов фунтов стерлингов (около 25 миллионов долларов). Эту сумму должны потратить в первую очередь на инфраструктурные проекты.

Руководство муниципалитета, под юрисдикцией которого является Кэнви-Айленд, обрадовалось этой инициативе и пообещало контролировать использование финансов. Председатель совета заявил, что "эти деньги будут потрачены на проекты, которые действительно изменят жизнь наших жителей и будут способствовать будущему процветанию".