Без аромадифузорів: три способи, як покращити запах у домі, якщо ви чутливі до різких ароматів

Якщо ви чутливі до ароматів, підтримувати свіжий запах у домі може бути важко. На щастя, є кілька більш природних способів, як це зробити.

Різні аромадифузори – це чудові засоби покращити запах у домі. Проте якщо для вас вони надто різкі, зверніть увагу на ці три альтернативи.

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Свічки з натуральної сої або бджолиного воску

Вони є безпечнішими альтернативами ароматичним свічкам і додають тонкого природного аромату. Свічки з соєвого або бджолиного воску не мають запаху або мають низьку концентрацію натуральних ефірних олій, що робить їх ідеальним варіантом для тих, хто страждає на алергію.

Ви навіть можете зробити власні свічки з бджолиного воску та поекспериментувати з додаванням інших тонких ароматів, використовуючи натуральні ефірні олії.

Настої з трав або цитрусові

"Створіть тонкий природний аромат, поклавши чи повісивши пакетики з натурального воску, наповнені висушеними травами. Вони мають м'який трав'яний аромат, який одночасно заспокійливий і ненав'язливий", – кажуть експерти.

Ці пакетики корисно розмістити також у шухлядах або шафах, де погано циркулює повітря. Вони будуть підтримувати свіжий запах.

Гарним варіантом також є сушений цитрус, який освіжає повітря без штучних ароматизаторів.

Кімнатні рослини

Певні кімнатні рослини, як-от хлорофітум чубатий (рослина-павук), спатіфілум, рослини-павуки, діпсіс жовтуватий, відомі своїми властивостями очищувати повітря. Вони допомагають зменшувати кількість шкідливих речовин і створюють тонкий, природний аромат.

Ви також можете поставити рослини, які особисто вам подобаються, наприклад лаванду, розмарин, евкаліпт чи м'яту.