Як позбутися затхлого запаху у ванній: 5 способів, які точно допоможуть

Затхлий запах у ванній з'являється із зрозумілої причини: там високий рівень вологості. Підтримувати свіжість у цій кімнаті треба постійно – експерти розповіли, як саме.

Насамперед треба дотримуватися порад щодо прибирання, кажуть професіонали. Ці п'ять правил якраз стосуються правильного догляду за вологим приміщенням.

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Регулярно періть рушники та чистьте килими

Однією з найпоширеніших причин появи затхлого запаху у ванній кімнаті є наш текстиль. Оскільки ми користуємося рушниками кожного дня, вони часто не встигають висохнути. А де постійна волога – там неприємний запах.

Те саме стосується килимів, на які ми кожного дня стаємо після душу чи ванної, часто якраз мокрими ногами.

Подбайте про якісну вентиляцію

Якщо затхлий запах ви відчуваєте постійно, то це може бути пов'язано з вентиляцією.

"Однією з найпоширеніших причин затхлого запаху є погана вентиляція. У ванних кімнатах переконайтеся, що ваш витяжний вентилятор працює ефективно, і подумайте про те, щоб тримати вікно злегка відчиненим під час прийняття душу", – кажуть експерти.

Витирайте душ після кожного використання

Душ треба дуже добре мити 1 раз на тиждень, але витирати його треба після кожного використання.

Навіть штори для душу та підкладки можуть утримувати вологу, якщо вони не повністю висихають між використаннями. Тому промивайте або міняйте їх час від часу, щоб уникнути цвілі. Після душу чи ванни швидко протирайте вологі поверхні,

– порадили фахівці.

Душ треба витирати / Фото Pexels

Перевірте наявність цвілі

Цвіль – це насправді нормальне явище у ванній кімнаті, але саме чорної цвілі треба позбувати одразу.

"Запахи затхлості часто виникають через надлишок вологи та недостатню вентиляцію. У ванних кімнатах звичайними причинами є вологі рушники, труби, що протікають, і цвіль. Регулярне прибирання та забезпечення належного повітряного потоку є ключовими кроками для підтримки свіжості цих зон", – зазначили професіонали.

Якщо ви все-таки виявили цвіль, обробіть її відповідним чином, використовуючи оцет, і обов'язково висушіть поверхню опісля.

Глибоко очистьте каналізацію

Іншим поширеним джерелом затхлого запаху у ванній кімнаті є каналізація. Це не те місце, яке потрібно очищувати кожного дня, але щотижня – точно.

Як очистити каналізацію? Всипте туди пів склянки харчової соди, а потім влийте склянку білого оцту. Залиште на 30 хвилин, а потім промийте гарячою водою. За потреби можна скористатися спеціальними очищувачами.