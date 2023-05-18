Маленький, але дуже затишний: як виглядає чарівний будиночок за 150 тисяч доларів у Каліфорнії

Чарівний і доступний маленький будинок у Палм-Спрінгз з'явився на ринку у квітні лише за 150 тисяч доларів. Це солодке місце вже знайшло свого покупця.

Будинок 1954 року має лише 31 квадратний метр житлової площі. Він вміщує спальню та окрему ванну кімнату.

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Чарівний будиночок з особливим інтер'єром

Приблизно два роки тому нинішній власник вирішив відремонтувати будинок. Дизайн виконаний у класичному стилі ретро.

"Коли він натрапив на будинок, то він був старим і потребував багато роботи. Оскільки власник – дизайнер, він купив його як проєкт будинку. Він виконав феноменальну роботу, відремонтувавши його. Простір просто шикарний", – каже агент із лістингу Ніко Еспозіто.

Вітальня відкритого планування / Фото Realtor

Палм-Спрінгз відомий своїми сучасними будинками середини сторіччя. Тому такий дизайн, який повертає в минуле, є справжньою перлиною для потенційних покупців. Окрім того, знайти схожий будинок за такою ціною майже неможливо.



Стіни в кімнатах прикрашають унікальні картини / Фото Realtor

Інтер'єр та екстер'єр будинку зроблені в блідих відтінках жовтого, рожевого, блакитного тощо. Саме такі кольори додають затишку та світла в дім, при цьому не напружуючи. Цікавим елементом також є дерев'яна стеля в усіх кімнатах.

Ванна кімната з душем / Фото Realtor