Мрія кожного: скільки коштує усамітнений лісовий будинок у скандинавському стилі

У мальовничому селищі Кетскілл, що в штаті Нью-Йорк, продають затишний будинок у лісі. Це чудова можливість жити усамітнено, адже навколо житло оточує лише природа.

Дизайнерський будинок з двома спальнями доступний за 895 тисяч доларів. Він спроєктований у скандинавському стилі та одразу привертає увагу через стрімкий дах.

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Мрія про будиночок у лісі стане чиєюсь реальністю

Будинок з назвою Mossy Hill отримав багато нагород за свою унікальність та, звісно, екологічність, що є ідеєю скандинавських помешкань. А ще він наче розмиває межу між інтер'єром і навколишнім середовищем.

Кожна конструкція створена з використанням екологічно чистих матеріалів, що створює гармонійний зв'язок із природним оточенням,

– зазначила агентка з продажу.

Вікна на обох поверхах величезні, ніби утворюють скляну стіну. А мансардні створені за інноваційною технологією – працюють від сонячних батарей, "автоматично відчиняються та зачиняються відповідно до погоди, щоб регулювати потік повітря та температуру всередині". Родзинки екстер'єру додає чорний металевий дах.

Дуже затишний інтер'єр у скандинавському стилі / Фото Steph Mossey

Окрім спалень, будинок вміщує кухню з новою технікою, вітальню з дерев'яними інкрустаціями та дві ванні кімнати.

"Лісова схованка" розташована неподалік від гірськолижних курортів Woodstock, Saugerties та Catskills. До Нью-Йорка їхати всього 2,5 години.