Сюди одразу хочеться їхати: в Род-Айленді продають крихітний, але дуже затишний котедж

Маленький котедж з однією спальнею та однією ванною кімнатою займає всього 53 квадратних метрів. Його вважають "ідеальним місцем для того, щоб написати роман".

Дім з'явився наприкінці травня за 459 тисяч доларів США. Невеликий стильний простір швидко привернув увагу покупців і зараз чекає продажу.

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Чарівний будиночок для відпочинку

Котедж збудували на замовлення теперішнього власника-художника, який живе в місті. На вихідні він любив тут займатися садівництвом та відпочивати на природі.

Внутрішня частина маленької власності є витвором мистецтва. Котедж має чистий сучасний дизайн, який є фірмовою естетикою архітектора Джека Райана.

Хоча житло маленьке, тут є все необхідне / Фото Realtor

"Натхненням для створення будинку була наполовину печера, наполовину оранжерея", – каже агент з розміщення статей Роберт Ратлі.

Будинок розташований лише за кілька хвилин від пішохідних стежок у лісі Одубон і за 35 хвилин від центру міста Провіденс.

Наступний власник міг би спокійно жити, організовувати заходи або, можливо, запропонувати приміщення як короткострокову оренду на час відпустки.

Це помешкання розташоване в одній із найбільш сільських місцевостей штату. Ви можете насолоджуватися співом пташок і дихати найчистішим повітрям.