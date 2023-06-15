Зачаровує усіх: погляньте на сільський будинок, що розташований у просто неймовірному місці
Джерело:Realestate
May Flower – це чудовий будинок серед долини з неймовірною природою в Австралії. Тут спокійні околиці, барвисті сади та високі дерева.
Однією з багатьох привабливих особливостей водойми, серед яких – чотири джерельні дамби та озерце. Також є красиві пасовища, а навколо будинку обгороджена територія для дітей і домашніх тварин. До речі, в одному зі ставків живуть два милі качкодзьоби.
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Будинок наче з картинки
Дім збудували на початку 90-х. Дві ванні кімнати відремонтували за останні кілька років і вони виглядають абсолютно бездоганно.
"Будинок дуже гарний. Кожен, хто його оглядав, закохувався в нього", – розповідає агентка з лістингу.
Затишний будинок у сільській місцевості / Фото Realestate
Дім розташований серед мальовничої долини, де родючий ґрунт. Тут новий власник може насолодитися чарівними краєвидами або згорнутися калачиком у куточку біля дров’яного вогнища.
На верхньому поверсі в будинку є дві чарівні спальні та бібліотека або офіс для тих, хто працює вдома. Відремонтована ванна кімната додає цьому рівню нотку сучасної розкоші.
Для гостей тут є окреме помешкання з двоспальним ліжком розміру queen-size і окремою ванною кімнатою. На ринку нерухомість розміщена в списку "Пропозиція в понад 1,95 мільйона доларів".