У карпатському селищі Верховина продають затишний будиночок у формі трикутника: яка його ціна

У селищі Верховина, що є осередком гуцульської культури, прожають незвичайний будинок. Це дуже затишне дерев'яне житло А-подібної форми.

Унікальний будиночок із двома спальнями розміщений в справді чудовому місці – довкола природа Карпат і неймовірні краєвиди на Верховину. Житло продають за 79 тисяч доларів, тобто ціна в гривнях приблизно складає 3 мільйони. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Трикутний дерев'яний будиночок в горах

Площа житла становить 80 метрів квадратних. Окрім двох спалень, у будинку є вітальня, кухня та санвузол.

"Це ідеальний варіант, як для сім'ї, щоб ховатись в ньому від міської рутини, так і для людей, які хочуть реалізувати туристичний бізнес в Карпатах", – зазначає автор оголошення.

Чудове помешкання для відпочинку в Карпатах / Фото OLX

Будинок справді має дуже затишний інтер'єр, і дерево довкола додає тепла в загальну атмосферу. У вартість житла входять меблі, а з техніки є холодильник, плита й мікрохвильова. Житло розташоване на ділянці площею 5 соток.

"Винятковий будинок" у Яремчому

У карпатському містечку Яремче продають унікальний будинок, що розташований високо на пагорбі. Його збудували минулого року із сучасних теплоощадних матеріалів. У будинку є три спальні, вітальня, кухня-їдальня, два санвузли, пральня-сушильня, бібліотека та лаунж-зона.

Інтер'єр житла заслуговує окремої уваги, бо він справді по-сучасному розкішний. Кожна кімната облаштована згідно з дизайнерським проєктом з використанням декору в єдиному екземплярі. Погляньте, який вигляд має житло та скільки коштує.