Коли справа стосується дизайну вітальні, вибір позачасової схеми – це чудовий спосіб зберегти кімнату стильною незалежно від того, які тенденції будуть з'являтися та зникати. Це також допомагає заощадити гроші, оскільки ви не будете постійно замінювати меблі й декор, які вийшли з моди. Дотримуйтеся цих трьох правил під час проєктування, які дизайнери вважають головними.

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Купіть меблі лише з міцних якісних матеріалів

"Ви не помилитесь, якщо інвестуєте в меблі для вітальні, виготовлені з високоякісних матеріалів. Це не означає, що ви повинні витрачати свої заощадження на декорування своєї вітальні, але ви повинні інвестувати в найкращу якість, яку можете собі дозволити", – каже американська дизайнерка Кеті Куо.

Дешевші меблі не прослужать так довго, як якісні і зроблять вітальню старомодною з часом. Звертайте увагу на високоякісні натуральні матеріали, які вже перевірені часом. Це, наприклад, мармур, деревина, латунь і хром.

Використовуйте спокійні нейтральні кольори

"Вибирайте нейтральну колірну палітру для стін і великих предметів меблів, що забезпечить універсальність і привабливість вітальні, які непідвладні часу", – радять експерти.

Якщо ви проти повністю нейтральної вітальні, то можете додати кілька яскравих акцентів. Це точно не зіпсує позачасовий інтер'єр.

Дизайнерка зі штату Огайо Емі Янгблад каже: "Хоча тенденції постійно змінюються, я вважаю, що найбільш позачасовою є вітальня в нейтральній колірній гамі. Використовуйте нейтральні тканини та деревні тони/фарби. Прикрашайте кольором, якщо бажаєте, наприклад, оберіть барвисті подушки та аксесуари; в основному елементи, які не так дорого змінювати".

Поєднайте стилі двох різних епох

Нові меблі можуть бути дуже красивими, але антикварні та вживані меблі додають унікальний штрих. Як каже дизайнер Метью Вільямсон: "Щоб створити позачасовий простір, мені завжди подобається використовувати меблі та аксесуари з різних стилів і, що важливіше, з різних епох. Саме ця грайлива суміш не тільки додає характеру, але й робить простір вишуканим і позачасовим".

Сучасна вітальня з антикварними деталями / Фото Farrow & Bal