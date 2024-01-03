Когда дело касается дизайна гостиной, выбор вневременной схемы – отличный способ сохранить комнату стильной независимо от того, какие тенденции будут появляться и исчезать. Это также помогает сэкономить деньги, поскольку вы не будете постоянно заменять мебель и декор, вышедшие из моды. Следуйте этим трем правилам во время проектирования, которые дизайнеры считают главными.

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Купите мебель только из прочных качественных материалов

"Вы не ошибетесь, если инвестируете в мебель для гостиной, изготовленную из высококачественных материалов. Это не значит, что вы должны тратить свои сбережения на декорирование своей гостиной, но вы должны инвестировать в лучшее качество, которое можете себе позволить", – говорит американская дизайнер Кэти Куо.

Более дешевая мебель не прослужит так долго, как качественная и сделает гостиную старомодной со временем. Обращайте внимание на качественные натуральные материалы, которые уже испытаны временем. Это, к примеру, мрамор, древесина, латунь и хром.

Используйте спокойные нейтральные цвета

"Выбирайте нейтральную цветовую палитру для стен и больших предметов мебели, что обеспечит универсальность и привлекательность гостиной, неподвластной времени", – советуют эксперты.

Если вы против полностью нейтральной гостиной, то можете добавить несколько ярких акцентов. Это точно не испортит вневременный интерьер.

Дизайнер из штата Огайо Эми Янгблад говорит: "Хотя тенденции постоянно меняются, я считаю, что наиболее вневременной является гостиная в нейтральной цветовой гамме. Используйте нейтральные ткани и древесные тона/краски. Украшайте цветом, если хотите, например, выберите краски под в основном элементы, которые не так дорого менять.

Соедините стили двух разных эпох

Новая мебель может быть очень красивой, но антикварная и подержанная мебель добавляет уникальный штрих. Как говорит дизайнер Мэтью Уильямсон: "Чтобы создать вневременное пространство, мне всегда нравится использовать мебель и аксессуары из разных стилей и, что важнее, из разных эпох. Именно эта игривая смесь не только придает характер, но и делает пространство изысканным и вневременным".

Современная гостиная с антикварными деталями / Фото Farrow & Bal