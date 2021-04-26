Зберігання на кухні: підказки, які дозволять підтримувати порядок

26 квітня 2021 , 12:02
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Інстаграм Юлії Логачової

Один з найважливіших моментів зручної та практичної кухні – правильне зберігання. Його необхідно продумати до початку ремонту.

Організувати зберігання на кухні можна по-різному. Цікаві ідеї та способи назвала дизайнерка інтер'єру Юлія Логачова.

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Зручна кухня – половина успіху у швидкому приготуванні їжі. Суперзручною та місткою кухню робить продумане зберігання,
– зазначила Логачова.

Як організувати зберігання на кухні

  1. Шафи до стелі. Наверх кладемо ті предмети та речі, якими рідко користуємося.
  2. Меблі з вбудованими ящиками та полицями. До цього пункту належать: стіл з висувними ящиками під стільницею, лава з вбудованими ящиками, барна стійка з полицями.
  3. Чарівний куточок. Простір в кутку кухні можна використовувати під висувні стійки і ящики.
  4. Шафа над холодильником. Це місце також можна використовувати по максимуму.
  5. Висувні ящики та системи, за словами дизайнерки інтер'єру, зручніші, ніж шафи з розпашними дверцями. Крім того, в них легше організувати зберігання.
  6. Квадратні або прямокутні контейнери для зберігання. Цей варіант більш місткий, ніж круглі банки та лотки.
  7. Містка комора в кутку.

Навіть невелика комора в кутку кухні допоможе підтримувати порядок / Фото pinterest

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  1. Висувні ящики в цоколі допоможуть зручно зберігати вино і кришки від каструль.
  2. Дрібна побутова техніка за дверцятами.
  3. Торець холодильника, місце між холодильником і стіною можна використовувати під мінікомору. У ній зберігають спеції, масла, соуси, бакалію.
  4. Висувні стільниці дозволяють в потрібний момент збільшити робочу поверхню.
  5. Роздільники для речей і продуктів використовуються для ящиків.
  6. Організуємо простір під раковиною.

Використовуємо висувні сміттєві відра, штангу для зберігання пульверизаторів, спреїв, невеликі етажерки з полицями та висувними ящиками,
– розповіла Юлія Логачова.

  1. Зберігаємо речі в горизонтальному положенні поверх один одного, а у вертикальному – один за одним. Такий метод дозволить легко дістати необхідне, не порушуючи порядку.

 

Автор: Наталя Бережна