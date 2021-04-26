Зберігання на кухні: підказки, які дозволять підтримувати порядок

Один з найважливіших моментів зручної та практичної кухні – правильне зберігання. Його необхідно продумати до початку ремонту.
Організувати зберігання на кухні можна по-різному. Цікаві ідеї та способи назвала дизайнерка інтер'єру Юлія Логачова.
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Зручна кухня – половина успіху у швидкому приготуванні їжі. Суперзручною та місткою кухню робить продумане зберігання,
– зазначила Логачова.
Як організувати зберігання на кухні
- Шафи до стелі. Наверх кладемо ті предмети та речі, якими рідко користуємося.
- Меблі з вбудованими ящиками та полицями. До цього пункту належать: стіл з висувними ящиками під стільницею, лава з вбудованими ящиками, барна стійка з полицями.
- Чарівний куточок. Простір в кутку кухні можна використовувати під висувні стійки і ящики.
- Шафа над холодильником. Це місце також можна використовувати по максимуму.
- Висувні ящики та системи, за словами дизайнерки інтер'єру, зручніші, ніж шафи з розпашними дверцями. Крім того, в них легше організувати зберігання.
- Квадратні або прямокутні контейнери для зберігання. Цей варіант більш місткий, ніж круглі банки та лотки.
- Містка комора в кутку.
Навіть невелика комора в кутку кухні допоможе підтримувати порядок / Фото pinterest
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- Висувні ящики в цоколі допоможуть зручно зберігати вино і кришки від каструль.
- Дрібна побутова техніка за дверцятами.
- Торець холодильника, місце між холодильником і стіною можна використовувати під мінікомору. У ній зберігають спеції, масла, соуси, бакалію.
- Висувні стільниці дозволяють в потрібний момент збільшити робочу поверхню.
- Роздільники для речей і продуктів використовуються для ящиків.
- Організуємо простір під раковиною.
Використовуємо висувні сміттєві відра, штангу для зберігання пульверизаторів, спреїв, невеликі етажерки з полицями та висувними ящиками,
– розповіла Юлія Логачова.
- Зберігаємо речі в горизонтальному положенні поверх один одного, а у вертикальному – один за одним. Такий метод дозволить легко дістати необхідне, не порушуючи порядку.