Вибір залежить від особистих переваг і бюджету. 5 різних рішень для кухні без ручок назвала дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.

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Які рішення підійдуть для кухні без ручок

1. Профільні ручки Gola.

За словами дизайнерки інтер'єру, це гарнітур з вбудованими в каркас профілями Gola, де роль ручок грають краї самих фасадів. Під профілі Gola, які можуть бути алюмінієвими чи пластиковими, роблять спеціальні "випили" в каркасах кухонь. При цьому навісні шафи необов'язково оснащувати профілями – можна просто зробити фасади довшими, ніж корпус.

2. Інтегровані профільні ручки (торцеві врізні).

Інтегровані профільні ручки типу UKW або З схожі на профілі Gola, але на відміну від них врізаються безпосередньо в верхні торці фасадів, а не в каркас. Візуальна різниця полягає лише в тому, що фасади з врізними ручками мають тонку кромку по верхньому краю і вертикальні шви між сусідніми шафами,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Довжина ручок становить від 3 до 4 метрів. Їх ріжуть під індивідуальні розміри.

3. Фасади без ручок з механізмом Push-to-Open.

Для того щоб відкрити фасад, достатньо натиснути нього. Це просто, зручно і практично. Також механізм Push-to-Open комбінується з будь-якими фасадами: і з підйомниками, і зі звичайними петлями, і з направляючими. Найчастіше вибирають механізми одного з двох виробників: Hettich або Blum.

Найчастіше вибирають ручки від Hettich або Blum / Фото web.hettich

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4. Фрезеровані ручки

Фрезеровані ручки роблять на торцях у вигляді U-образних поглиблень по всій ширині дверцят чи у вигляді невеликих виїмок.

Фрезеровані ручки вирізані на торцях / Фото comfortgroup

5. Кухня з ручками-невидимками.

Ще один варіант – ручки в тон фасадів кухні. Вони практично непомітні, проте шафи і ящики зручно відкривати. Можуть бути виготовлені з пластику, алюмінію, дерева чи сталі. Під час проєктування кухні потрібно замовити фарбування ручок.