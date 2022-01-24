Здача об'єктів в експлуатацію пришвидшилася: в чому причина

Завдяки цифровізації адмінпослуг у сфері будівництва, вдалося скоротити час очікування відповіді на заявку учасників будівельного ринку.

Також пришвидшилася процедура перевірки об'єкта перед його здаванням в експлуатацію. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Що змінилося у сфері

Державна інспекція архітектури та містобудування України за чотири місяці роботи відмовила у наданні дозволів на початок будівництва понад 600 суб'єктам та видала майже 700 відмов на отримання сертифікатів через порушення.

Водночас відомство опрацювало тисячі документів, пов'язаних із розвитком громад. Зокрема, інспекція видала понад 1500 дозволів на початок будівельних робіт, понад 500 сертифікатів щодо прийняття об'єктів в експлуатацію.

За словами Чернишова, завдяки цифровізації адмінпослуг у сфері будівництва, вдалося суттєво скоротити час очікування відповіді на заявку учасників будівельного ринку, а також час на перевірку об'єкта перед його здаванням в експлуатацію.

Майже 100% заявок інспектори опрацьовують протягом однієї доби. Ми ж продовжуємо працювати над тим, аби всі процеси були автоматизовані та не потребували участі співробітника інспекції. Відсутність людського фактора – важлива складова боротьби з корупцією зокрема, та реформи містобудування загалом,

– зазначає Чернишов.

Міністр також наголосив, що нові принципи роботи інспекції забезпечили прогнозованість роботи, а відтак закінчилися безпідставні візити з перевірками на об'єкти. Він додає, що інспекція затвердила план державного архітектурно-будівельного контролю на 2022 рік та працює згідно із ним.

Оригінальний текст публікації:

Здача об'єктів в експлуатацію пришвидшилася / Фото фейсбук Мінрегіон