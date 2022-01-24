Также ускорилась процедура проверки объекта перед его сдачей в эксплуатацию. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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Что изменилось в сфере

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины за четыре месяца работы отказала в предоставлении разрешений на начало строительства более 600 субъектам и выдала почти 700 отказов на получение сертификатов из-за нарушений.

В то же время ведомство обработало тысячи документов, связанных с развитием общин. В частности, инспекция выдала более 1500 разрешений на начало строительных работ, более 500 сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию.

По словам Чернышева, благодаря цифровизации админуслуг в сфере строительства удалось существенно сократить время ожидания ответа на заявку участников строительного рынка, а также время на проверку объекта перед его сдачей в эксплуатацию.

Почти 100% заявок инспекторы обрабатывают в течение суток. Мы же продолжаем работать над тем, чтобы все процессы были автоматизированы и не нуждались в участии сотрудника инспекции. Отсутствие человеческого фактора – важная составляющая борьбы с коррупцией в частности и реформы градостроительства в целом,

– отмечает Чернышев.

Министр также подчеркнул, что новые принципы работы инспекции обеспечили прогнозируемость работы, а затем закончились безосновательные визиты с проверками на объекты. Он добавляет, что инспекция утвердила план государственного архитектурно-строительного контроля на 2022 год и работает по нему.

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Сдача объектов в эксплуатацию ускорилась: в чем причина

За четыре месяца работы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины обработала тысячи документов, связанных с развитием общин. В частности, выдала более 1500 разрешений на начало строительных работ, более 500 сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию. В то же время, более 600 субъектам предоставлен мотивированный отказ в предоставлении разрешений на начало строительства и выдано почти 700 отказов на получение сертификатов из-за нарушений. Об этом заявил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Благодаря цифровизации админуслуги в сфере строительства теперь предоставляются оперативно и прозрачно. Существенно сокращено время ожидания ответа на заявку участников строительного рынка, а также время на проверку объекта перед его сдачей в эксплуатацию. Почти 100% заявок инспекторы обрабатывают в течение суток. Мы же продолжаем работать над тем, чтобы все процессы были автоматизированы и не нуждались в участии сотрудника инспекции. Отсутствие человеческого фактора – важная составляющая борьбы с коррупцией, в частности, и реформы градостроительства в целом", – отметил Алексей Чернышов.