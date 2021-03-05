Зелений колір в інтер'єрі: як його правильно використовувати

Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Кольори відіграють велике значення в інтер'єрі, адже від них залежить сприйняття приміщення в цілому.
Зелений колір останніми роками є трендовим. Як його правильно використовувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.
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Останні 3-4 роки ( і я впевнена, що ще буде довго) зелений – той колір, який знаходиться в трендових. Його люблять і часто використовують,
– зазначила Руснак.
Зелений колір можна використовувати у м'яких меблях: як акцент у дивані або у стільцях. Гарно зелений виглядає у велюрі. Глибокий зелений додасть свіжості в інтер'єр.
Велюровий диван стане прикрасою інтер'єру / Фото design-homes
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Зелений може бути акцентом: наприклад, фарбування однієї стіни від кута до кута або використання фотошпалер. Такий прийом освіжить інтер'єр та зробить його унікальним.
Зелений колір може бути акцентним / Фото ivd
Зелений може бути додатковим кольором у поєднанні з акцентним. Він гарно виглядає з:
вишневим, жовтогарячим, гірчичним, брудно-рожевим, кольором морської хвилі.
Зелений пасує практично до усіх інтер'єрів. Прикладом цього, за словами Руснак, є вазони.
Вазони, як символ зеленого кольору, легко вписуються у дизайн. До речі, тренд на доглянуту зелень ще досі зберігається,
– резюмувала дизайнерка інтер'єру.
Зелені рослини залишаються у тренді / Фото dekoriko