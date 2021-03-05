Цвета играют большое значение в интерьере, ведь от них зависит восприятие помещения в целом.

Зеленый цвет в последние годы является трендовым. Как его правильно использовать – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Последние 3-4 года (и я уверена, что еще будет долго) зеленый – тот цвет, который находится в трендовых. Его любят и часто используют,

– отметила Руснак.

Вариант №1

Зеленый цвет можно использовать в мягкой мебели: как акцент в диване или в стульях. Хорошо зеленый выглядит в велюре. Глубокий зеленый придаст свежести в интерьер.

Велюровый диван станет украшением интерьера / Фото design-homes

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Вариант №2

Зеленый может быть акцентом: например, окрашивание одной стены от угла до угла или использования фотообоев. Такой прием освежит интерьер и сделает его уникальным.

Зеленый цвет может быть акцентным / Фото ivd

Вариант №3

Зеленый может быть дополнительным цветом в сочетании с акцентным. Он хорошо выглядит с: вишневым, оранжевым, горчичным, грязно-розовым, цветом морской волны.

Вариант №4

Зеленый подходит практически ко всем интерьерам. Примером этого, по словам Руснак, являются вазоны.

Вазоны, как символ зеленого цвета, легко вписываются в дизайн. Кстати, тренд на ухоженную зелень до сих пор сохраняется,

– резюмировала дизайнер интерьера.

Зеленые растения остаются в тренде​ / Фото dekoriko