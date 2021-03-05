Зеленый цвет в интерьере: как его правильно использовать
Цвета играют большое значение в интерьере, ведь от них зависит восприятие помещения в целом.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
Зеленый цвет в последние годы является трендовым. Как его правильно использовать – рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Последние 3-4 года (и я уверена, что еще будет долго) зеленый – тот цвет, который находится в трендовых. Его любят и часто используют,
– отметила Руснак.
Вариант №1
Зеленый цвет можно использовать в мягкой мебели: как акцент в диване или в стульях. Хорошо зеленый выглядит в велюре. Глубокий зеленый придаст свежести в интерьер.
Велюровый диван станет украшением интерьера / Фото design-homes
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Вариант №2
Зеленый может быть акцентом: например, окрашивание одной стены от угла до угла или использования фотообоев. Такой прием освежит интерьер и сделает его уникальным.
Зеленый цвет может быть акцентным / Фото ivd
Вариант №3
Зеленый может быть дополнительным цветом в сочетании с акцентным. Он хорошо выглядит с: вишневым, оранжевым, горчичным, грязно-розовым, цветом морской волны.
Вариант №4
Зеленый подходит практически ко всем интерьерам. Примером этого, по словам Руснак, являются вазоны.
Вазоны, как символ зеленого цвета, легко вписываются в дизайн. Кстати, тренд на ухоженную зелень до сих пор сохраняется,
– резюмировала дизайнер интерьера.
Зеленые растения остаются в тренде / Фото dekoriko
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