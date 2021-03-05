Шпалери чи фарба: як зробити вибір для квартири
Шпалери і фарбування – два найпопулярніших і затребуваних рішення для оздоблення стін у житловій нерухомості.
Джерело:Інстаграм Yaranga Interior Design
Який з варіантів більше підійде для квартир і будинків – розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.
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Що краще шпалери чи фарбування? Відразу скажу: немає правильної відповіді. Все залежить від поставленого завдання,
– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.
Коли слід вибирати фарбу
- Якщо вам потрібен особливий відтінок – його можна "намішати". Для цього зверніться до фахівців у салоні, вони допоможуть вам розгадати формулу кольору, який сподобався.
- Потрібні оновлення. Фарбу можна використовувати практично на будь-яких поверхнях і вигідно підкреслити фактуру стіни. Крім того, для цього не потрібно починати масштабні ремонтні роботи.
У фарби є безліч переваг / Фото stroy-podskazka
- Потрібна перестановка.
У цьому плані шпалери програють через те, що ви можете побачити яскраву пляму, де стояла шафа і вигоріле місце навколо,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
- Потрібні білі стіни. В такому випадку фарба є найоптимальнішим варіантом.
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Коли вибирати шпалери
- Якщо хочеться додати інтер'єру глибини і характеру. Шпалери також можна використовувати для акценту у приміщенні.
- Ремонт без проблем. За словами дизайнерів інтер'єру, знайти підходящі шпалери набагато простіше, ніж фарбу.
Шпалери користуються найбільшим попитом серед власників квартир / Фото trizio
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