Жалюзі у квартирі та будинку: що потрібно знати

У дизайні інтер'єру останніми роками все більше людей вважають за краще мінімалізм. Багато хто відмовляється від штор на користь жалюзі.

Жалюзі підходять як для квартир і будинків, так і для офісних приміщень. Які нюанси потрібно врахувати при підборі – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Жалюзі – прекрасна альтернатива шторам, якщо вони підібрані правильно зі смаком. Як мінімум, їх величезний плюс у легкості догляду і в цілому в легкості конструкції. Там, де штори не підійдуть через громіздкість, жалюзі прийдуть на допомогу,

– зазначила Петайкіна.

Що потрібно врахувати при підборі

Жалюзі бувають:

вертикальні;

горизонтальні.

Переваги:

економія простору;

невелика вага конструкції;

практичність;

зручність;

функціональність;

можливість регулювати потоки світла;

простота у догляді.

Жалюзі мають масу переваг / Фото pinterest

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Матеріали:

пластик;

метал;

тканина;

дерево;

бамбук.

Жалюзі можна підібрати на будь-який смак / Фото pinterest

Розмір і кріплення

Горизонтальні жалюзі

На стулку. Ширина жалюзі повинна бути на 3 сантиметри більшою, ніж ширина скла. Довжина жалюзі дорівнює довжині вікна, але від неї краще відняти 1 – 2 сантиметри, щоб вони не лягали на підвіконня.

Ширина жалюзі повинна бути на 3 сантиметри більшою, ніж ширина скла. Довжина жалюзі дорівнює довжині вікна, але від неї краще відняти 1 – 2 сантиметри, щоб вони не лягали на підвіконня. В отвір. Ширину і довжину визначають так само, як і в попередньому варіанті.

Ширину і довжину визначають так само, як і в попередньому варіанті. На стіну. Ширина жалюзі повинна бути на 10 – 15 сантиметрів більша, ніж ширина віконного прорізу, довжина – на власний розсуд.

Уважно прорахуйте потрібні розміри до замовлення жалюзі / Фото pinterest

Вертикальні жалюзі

В отвір. Ширина жалюзі на 2 сантиметри менша, ніж ширина отвору, довжина – на 1 сантиметр менша.

Ширина жалюзі на 2 сантиметри менша, ніж ширина отвору, довжина – на 1 сантиметр менша. На стіну . Ширина жалюзі ширша, ніж віконний отвір, на 10 сантиметрів і більше.

. Ширина жалюзі ширша, ніж віконний отвір, на 10 сантиметрів і більше. На стелю. Ширина жалюзі ширша, ніж вікно, на 10 – 15 сантиметрів. Зверніть увагу: підвіконня не має заважати легкому відкриванню і закриванню.

Деталі механізму не повинні заїдати або скрипіти, вони мають рухатися плавно. Вибираючи вертикальні жалюзі, заздалегідь визначте, на який бік вони будуть зрушуватися,

– резюмувала Анна Петайкіна.