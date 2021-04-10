Жалюзі у квартирі та будинку: що потрібно знати

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
У дизайні інтер'єру останніми роками все більше людей вважають за краще мінімалізм. Багато хто відмовляється від штор на користь жалюзі.
Жалюзі підходять як для квартир і будинків, так і для офісних приміщень. Які нюанси потрібно врахувати при підборі – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Жалюзі – прекрасна альтернатива шторам, якщо вони підібрані правильно зі смаком. Як мінімум, їх величезний плюс у легкості догляду і в цілому в легкості конструкції. Там, де штори не підійдуть через громіздкість, жалюзі прийдуть на допомогу,
– зазначила Петайкіна.
Жалюзі мають масу переваг / Фото pinterest
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Жалюзі можна підібрати на будь-який смак / Фото pinterest
Уважно прорахуйте потрібні розміри до замовлення жалюзі / Фото pinterest
Деталі механізму не повинні заїдати або скрипіти, вони мають рухатися плавно. Вибираючи вертикальні жалюзі, заздалегідь визначте, на який бік вони будуть зрушуватися,
– резюмувала Анна Петайкіна.