Жалюзі у квартирі та будинку: що потрібно знати
У дизайні інтер'єру останніми роками все більше людей вважають за краще мінімалізм. Багато хто відмовляється від штор на користь жалюзі.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Жалюзі підходять як для квартир і будинків, так і для офісних приміщень. Які нюанси потрібно врахувати при підборі – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Жалюзі – прекрасна альтернатива шторам, якщо вони підібрані правильно зі смаком. Як мінімум, їх величезний плюс у легкості догляду і в цілому в легкості конструкції. Там, де штори не підійдуть через громіздкість, жалюзі прийдуть на допомогу,
– зазначила Петайкіна.
Що потрібно врахувати при підборі
Жалюзі бувають:
- вертикальні;
- горизонтальні.
Переваги:
- економія простору;
- невелика вага конструкції;
- практичність;
- зручність;
- функціональність;
- можливість регулювати потоки світла;
- простота у догляді.
Жалюзі мають масу переваг / Фото pinterest
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Матеріали:
- пластик;
- метал;
- тканина;
- дерево;
- бамбук.
Жалюзі можна підібрати на будь-який смак / Фото pinterest
Розмір і кріплення
Горизонтальні жалюзі
- На стулку. Ширина жалюзі повинна бути на 3 сантиметри більшою, ніж ширина скла. Довжина жалюзі дорівнює довжині вікна, але від неї краще відняти 1 – 2 сантиметри, щоб вони не лягали на підвіконня.
- В отвір. Ширину і довжину визначають так само, як і в попередньому варіанті.
- На стіну. Ширина жалюзі повинна бути на 10 – 15 сантиметрів більша, ніж ширина віконного прорізу, довжина – на власний розсуд.
Уважно прорахуйте потрібні розміри до замовлення жалюзі / Фото pinterest
Вертикальні жалюзі
- В отвір. Ширина жалюзі на 2 сантиметри менша, ніж ширина отвору, довжина – на 1 сантиметр менша.
- На стіну. Ширина жалюзі ширша, ніж віконний отвір, на 10 сантиметрів і більше.
- На стелю. Ширина жалюзі ширша, ніж вікно, на 10 – 15 сантиметрів. Зверніть увагу: підвіконня не має заважати легкому відкриванню і закриванню.
Деталі механізму не повинні заїдати або скрипіти, вони мають рухатися плавно. Вибираючи вертикальні жалюзі, заздалегідь визначте, на який бік вони будуть зрушуватися,
– резюмувала Анна Петайкіна.
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