Смартквартири протягом кількох років є популярним варіантом житла. Особливо це стосується мегаполісів.

Найчастіше смартквартири купують самотні люди й молоді пари. Що потрібно передбачити, щоб зробити таке житло комфортним, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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SMART - так можна назвати не всі малометражки. Чому стали застосовувати цю назву до всіх квартир по 20 квадратних метрів – я не знаю, але ви повинні розуміти, що будинок стає розумним тільки зі заздалегідь обдуманими деталями,

– зазначила Лошакова.

Як зробити смартквартиру комфортною для проживання

1. Планування

Дизайнер уточнила, що планування є найважливішим етапом для будь-якого інтер'єру.

Планування житла потрібно продумати заздалегідь​ / Фото pinterest

Проаналізуйте свої звички: коли приходите, що і куди кладете, де ставите взуття, вішаєте одяг, скільки готуєте, і де, якого розміру потрібне ліжко, працюєте вдома чи в офісі, а якщо вдома, то якого розміру має бути стіл і т.д. Пройдіться по всіх зонах і зберіть до списку всі меблі, що вам будуть необхідні у малометражці,

– порекомендувала вона.

Також в інтернеті можна знайти сайти з планувальником квартир (спеціальні знання для цього не потрібні), створити приміщення за розмірами своєї квартири та зробити проєкт. Будьте готові до того, що доведеться йти на компроміси: підбирайте меблі, які будуть і зручними, і функціональними.

Створіть проєкт квартири в інтернеті / Фото pinterest

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2. Розкладні меблі

У смартквартирах не варто нехтувати конструкторами. Можна підібрати журнальний стіл, який перетворюється на обідній, або шафу, з якої виїжджає ліжко. Це дозволить зробити житло комфортним.

Уважно підбирайте меблі / Фото pinterest

3. Електрика та освітлення

У будь-якій квартирі всю електрику потрібно продумати заздалегідь. Порахуйте, скільки розеток вам знадобиться на кухні, де буде підключатися ноутбук, чи буде торшер, робот-пилосос і т.д. Також сплануйте сценарії освітлення: основне, функціональне й атмосферне.

Світло допоможе зробити приміщення більш просторим​ / Фото pinterest