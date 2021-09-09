Жінка власноруч зробила ремонт у будинку з вживаних матеріалів: що з цього вийшло

Для того, щоб заощадити кошти, можна деякі частини ремонту виконати самотужки. Для цього потрібне лише натхнення, час і політ уяви.

Вишукано оздоблені стіни, особлива покраска чи реставрація меблів – все це фінансово затратні роботи. Мішель Гросс з Південної Кароліни вирішила, що може впоратися з ними самотужки. Для реалізації своєї цілі вона використала меблі із блошиних ринків та матеріали із мінімальними дефектами.

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У такий спосіб за мінімальний бюджет жінці вдалося перетворити оселю на будинок мрії.

Чудова ідея / Фото insider

На такий вчинок Мішель була змушена піти для економії коштів. Після покупки трикімнатного будинку грошей на оздоблення практично не залишилося. Середня вартість облаштування такого будинку у США починається приблизно з 16 тисяч доларів. Саме тому власниці довелося вдатися до творчих ідей.

Прекрасний результат / Фото insider

Переваги в облаштуванні будинку старовинними предметами переважають над будь-якими зауваженнями. Мішель вдалося дивовижного реставрувати старі меблі та перетворити їх на справжню окрасу оселі.

Головне у дизайні – це натхнення / Фото insider

Жінка наголошує, що попри економію грошей такий підхід в облаштуванні дому вимагає багато терпіння, достатньої наполегливості та готовності до помилок. Своє натхнення власниця особливого будинку черпала із різноманітних роликів у соціальних мережах.

Вдале рішення / Фото insider