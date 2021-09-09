Жінка власноруч зробила ремонт у будинку з вживаних матеріалів: що з цього вийшло
Джерело:Insider
Для того, щоб заощадити кошти, можна деякі частини ремонту виконати самотужки. Для цього потрібне лише натхнення, час і політ уяви.
Вишукано оздоблені стіни, особлива покраска чи реставрація меблів – все це фінансово затратні роботи. Мішель Гросс з Південної Кароліни вирішила, що може впоратися з ними самотужки. Для реалізації своєї цілі вона використала меблі із блошиних ринків та матеріали із мінімальними дефектами.
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У такий спосіб за мінімальний бюджет жінці вдалося перетворити оселю на будинок мрії.
На такий вчинок Мішель була змушена піти для економії коштів. Після покупки трикімнатного будинку грошей на оздоблення практично не залишилося. Середня вартість облаштування такого будинку у США починається приблизно з 16 тисяч доларів. Саме тому власниці довелося вдатися до творчих ідей.
Переваги в облаштуванні будинку старовинними предметами переважають над будь-якими зауваженнями. Мішель вдалося дивовижного реставрувати старі меблі та перетворити їх на справжню окрасу оселі.
Жінка наголошує, що попри економію грошей такий підхід в облаштуванні дому вимагає багато терпіння, достатньої наполегливості та готовності до помилок. Своє натхнення власниця особливого будинку черпала із різноманітних роликів у соціальних мережах.