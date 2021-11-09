Жінка, яка придбала будинок за 1 євро в Італії, назвала реальну ціну розпродажу

Вже кілька років безліч італійських комун приєднуються до розпродажу нерухомості, умови якого дозволяють купити будинок за 1 євро. Нові власники своєю чергою повинні зайнятися реставрацією придбаного об'єкту.

Іноземці, які прагнуть вигідно вкластися у закордонну нерухомість, масово з'їжджаються у невеличкі містечка Італії. Регіони, які проводять розпродажі, залучають нових мешканців, що повинно стати першим етапом до їх відродження.

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Виглядає ідеально. Проте, якщо вас підкупила низька вартість – ви можете розчаруватися.

Історія жінки, яка придбала нерухомість за 1 євро

Жінка, яка придбала будинок за 1 євро, витратила приблизно 20 тисяч євро на ремонт / Фото The Sun

Консультантка із сонячної енергії та підприємиця Рубіа Деніелс купила та відремонтувала об'єкт за 1 євро у Сицилії. За її підрахунками ремонт обійшовся у кілька десятків тисяч фунтів.

У муніципалітеті Муссомелі, де Деніелс купила свій будинок, приблизна оцінка витрат на ремонт одного об'єкту становить 20 тисяч євро (понад 600 тисяч гривень).

Жінка попереджає інших охочих придбати житло на півдні, що їх очікує тривала та виснажлива робота з відновлення історичної нерухомості. На жаль, не всі інвестори розуміють цей аспект.

Аукціон та збільшення вартості

1 євро – не завжди фінальна вартість / Фото The Sun

Витрати не ремонт – не єдина сума, яку доведеться "докинути" до заявленої суми. Зазвичай будинки продаються не напряму, а через аукціон, де кожен може збільшити ставку. В середньому будинки, які здаються майже безкоштовними, йдуть з молотка за 5 тисяч євро, тоді як ставка в туристичних регіонах може досягати й 20 тисяч євро.

Також покупці, які не встигли завершили ремонт у встановлені правилами терміни, часто отримують штрафи. За умовами деяких муніципалітетів, охочі поселитися в Італії, повинні внести заставу у розмірі 5 тисяч євро. Якщо, підписавши договір, власник не дотримався встановлених норм та дедлайнів, ці гроші не повертаються, а нерухомість переходить іншим претендентам.

Покупцям також варто перевірити й інші зобов'язання перед містом. Деякі з них продають будинки за умови, що ви житимете в них постійно, а також відкриєте у цьому регіоні власний бізнес.