Жителька Великої Британії бюджетно оновила стару квартиру: фото до та після

За час локдауну жителька Великої Британії викупила стару орендовану квартиру та перетворила її в дім своєї мрії. На всі роботи вона витратила 6 000 доларів.

Для того щоб зекономити, жінка шукала оголошення про безплатну роздачу речей для дому, а деякі меблі – знахідки "з узбіччя", які вона привозила додому зі своїх велосипедних прогулянок.

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30-річна Емма Кемпбелл живе в орендованій квартирі з 17 років. Вона не пам'ятає, коли тут проводився повноцінний ремонт й жартує, що у попередніх власників був жахливий смак.

Завдяки зміні кольору вітальня стала світлішою / Фото Mirror

Коли вона лише заїхала у нове помешкання, їй доводилося спати на матраці, а телевізор стояв на стільці. Згодом їй вдалося дещо облагородити простір, проте для капітального ремонту потрібен був час. У вічно зайнятої Емми він з'явився лише з початком локдауну.

Під час ізоляції з'явилася необхідність залишатися в одному і тому ж ненависному приміщенні. Ось що спонукало мене до змін, – розповідає жінка, – працюючи вдома, я проводила весь час у спальні.

Тепер в Емми є повноцінна спальня / Фото Mirror

В облаштуванні дому їй допомогли батьки.

Ремонт кухні виявився найзатратнішим / Фото Mirror

Найбільше грошей (4100 доларів) Емма витратила на кухню:

Я проводжу багато часу на кухні, тому мені хотілося, щоб вона виглядала красиво, – коментує витрати Емма.

За нову підлогу вона заплатила 800 доларів, на диван – 600, обідній стіл та стільці обійшлися в 130 доларів, ванна коштувала 80 доларів.

Як заощадити на ремонті

Оновлення ванної кімнати / Фото Mirror

Складіть бюджет. Емма зазначає, що в умовах економії ви вчитеся обходитися лише необхідним, до того ж у вас народжується більше креативних ідей Спробуйте самостійно зайнятися тинькуванням. Жінка розповідає, що ви можете обробити стіни без сторонньої допомоги, що заощадить кошти на майстрах. Займіться підготовкою кухні. Зазвичай, це невелике приміщення, тож вам під силу викласти плитку та пофарбувати стіни. Звертайтеся до професіоналів, якщо не впевнені у своїх силах. Емма попросила знайомого зайнятися ванною. В результаті – все пішло не зовсім планом. Час йшов, а результат не проявлявся. Згодом доброволець й зовсім зник, залишивши незавершений шматок роботи. Як показує практика, такі інциденти – не рідкість і найгірше, що вони не просто засмучують, але й витягують ще більше коштів на перероблення та затрачають дорогоцінний час. Ви зможете зібрати безкоштовні зразки шпалер в будівельних магазинах. Придивіться до товарів на блошиних ринках та соціальних магазинах. Там можна знайти цікавий текстиль і декор.

Жителька Британії бюджетно оновила занедбану квартиру ​/ Фото Mirror

Жителька Британії бюджетно оновила занедбану квартиру ​/ Фото Mirror