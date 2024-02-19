Яке житло найбільше купують та орендують у Черкасах: рієлтока про попит і ціни

Зараз попит на житло в Черкасах трохи зменшився. Проте в січні та лютому люди завжди не так активно купували та орендували квартири, як весною. Дізнайтеся, які помешкання в Черкасах обирають найчастіше.

Місцева рієлторка Надія Калашник каже, що ближче до квітня ринок нерухомості має активізуватися. Люди зараз "в режимі очікування весни" та нових змін у законі про мобілізацію.

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Ситуація на ринку житла в Черкасах

"Ринок живий! Але, звісно, шаленого попиту на купівлю нерухомості немає. В принципі, і до повномасштабного вторгнення січень та лютий завжди був не активний на продажі. Тому, станом на 15 лютого, ринок в очікуванні весни, нових прийнятих змін стосовно мобілізації та фінансування на поточний рік. На мою думку, ближче до квітня ринок має більше активізуватися", – вважає рієлторка.

Наразі в Черкасах є запити на житло різного цінового сегмента: як на дешеві кімнати, так і на дорогі елітні квартири чи приватні будинки від 100 тисяч доларів.

Що стосується тенденції вибору, то переважно люди не хочуть купувати житло в дуже старих будинках. Новобудови завжди були в пріоритеті.

"Новобудови завжди мають велику зацікавленість у потенційних покупців, але тут і ціна буде максимально відповідною до метра квадратного, адже тут багато переваг перед старим фондом: закрита територія, відеоспостереження, консьєрж на вході, жива охорона території, гарні дитячі майданчики, паркомісця, гарні підʼїзди", – каже Надія Калашник.

Яке житло обирають найчастіше

Найбільший попит зараз мають одно- та двокімнатні квартири від 20 до 40 тисяч доларів. Їх рієлтори називають "гарячими пиріжками".

Якщо аналізувати ринок оренди, то найбільше запитів є на житло за ціною від 5 до 15 тисяч гривень. Хоча за останній рік з'явилося багато пропозицій дорогих квартир, які теж мають попит.