Куди поселять переселенців, які тимчасово живуть в Івано-Франківську: деталі

Івано-Франківськ прихистив чимало внутрішньо переміщених осіб. Пік був у перші місяці повномасштабної війни – 60 тисяч осіб, сьогодні ця цифра складає приблизно 35 тисяч переселенців.

Про це у новому інтерв'ю розповів очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він пояснив пріоритетність та зазначив, куди планують поселити внутрішньо переміщених осіб.

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Марцінків розповів, куди будуть поселяти ВПО

Кожен дев’ятий в Івано-Франківську є внутрішньо переміщеною особою. Зрозуміло, що більшість людей розраховує, що вони повернуться додому, проте наразі дати точний прогноз складно.

Думаю, що при будь-яких обставинах щонайменше 10 тисяч людей залишаться в Івано-Франківській територіальній громаді після перемоги України,

– каже міський очільник.

Він зазначив, що спершу чимало переселенців жили у школах міста, однак з початком навчального року влада вирішила розв'язувати питання комплексно.

Поселити усіх – це ще те складне завдання. Сьогодні роблять ремонти в одному з гуртожитків, де житимуть внутрішньо переміщені особи,

– наголосив Марцінків.

За його словами, наразі ще в одній школі живуть переселенці, але це лиш тимчасово – поки не наведуть лад в згаданому гуртожитку. Це, додав Марцінків, повинно статися до кінця року.

Також маємо попередні згоди на соціальне житло, яке відповідно є стабільнішим. Як анонсував Уряд, вже розпочали формування фонду житлових об’єктів — як наявних, так і тих, що тільки потрібно побудувати,

– уточнив очільник міста.

Місто сформує черги

Зазначимо, що отримувати житло люди будуть по черзі – першими в ній стануть найбільш незахищені категорії населення. У постанові прописано, що фонд формуватимуть кількома способами:

викуп уже збудованої житлової нерухомості (ним займатиметься місцева влада або уповноважені органи);

будівництво нового житла;

реконструкція будинків та гуртожитків, які зараз непридатні для проживання;

переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

Внести нежитлові приміщення у фонд можна буде лише після того, як їх офіційно визнають житловими. Все житло з фонду заборонено приватизовувати, обмінювати, ділити, здавати в суборенду та використовувати для розміщення будь-кого, крім переселенців.