На Волині будівельники зі Швеції реконструюють житло для переселенців

Минулого тижня на територію оздоровчого табору благодійного фонду "Шведський центр допомоги" у Ківерцівській громаді, що на Волині, прибули будівельники зі Швеції. Команда відновлює приміщення для вимушених переселенців.

Як розповів співзасновник центру допомоги Бертіль Сьйостром, зараз команда завершує ремонт зони для сну та їдальні. Крім того, будівлю вже підготували до зимового сезону.

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На об'єкті працюють понад 20 шведських фахівців

До відновлення і ремонту будівлі залучили понад 20 швецьких фахівців. Усі необхідні матеріали привезли з собою.

Щоб утеплити фасади будівель, привезли ізоляцію. У Швеції ми багато робіт робимо з дерева, українці більш будують з традиційних матеріалів, з цегли,

– поділився спостереженнями Бертіль Сьйостром.

Також до будівництва долучилися волонтери з Харківщини. Один із них розповідає, що за день перекрили 250 квадратних метрів даху.

Ми з друзями приїхали допомогти для тих, хто потребує цього. Лише з нашого селища приїхало 4 людини і з Харкова дуже багато. Ми розуміємо, що добро – це головне, що є в нашому житті,

– розповів волонтер Микола Мовчан.

Станом на середину вересня на території дитячого табору проживає близько 100 вимушено переселених осіб. Дехто живе тут з початку повномасштабної війни.

Повне фінансування реконструкції приміщень оздоровчого табору забезпечили благодійники зі Швеції.