Майже 50 000 українських біженців у Британії можуть стати бездомними

У Великій Британії завершується спонсорська програма Homes for Ukraine, при цьому уряд країни досі не запропонував альтернативи. Це означає, що 50 000 українців можуть залишитися без житла.

Хоча Борис Джонсон називав реакцію Великої Британії на вторгнення росії принциповим тріумфом, низка організацій попереджає, що зараз бездіяльність уряду країни призведе до катастрофічного зростання бездомності.

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У Британії закінчується шестимісячна програма спонсорства житла

За даними ЗМІ, 50 000 українських біженців у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою вже наступного року. Інформацію про потенційну кризу вже донесли уряду, проте міністри відмовляються надати новий пакет підтримки.

З березня програма Homes for Ukraine допомогла знайти житло 84 тисячам біженцям. Українцям підібрали спонсорів, які погодилися розмістити їх на 6 місяців. За це господарі отримували 350 фунтів стерлінгів на місяць. У вересні термін програми завершується й навряд чи британці погодяться надавати житло безоплатно.

Опитування тих, хто надавав українцям житло свідчить, що від 15 до 21 тисячі українців можуть залишитися без даху над головою до зими, а до середини наступного року їх число зросте до більш ніж 50 000 осіб. Організація "Біженці вдома", заявила, що ця цифра може бути ще вищою через подорожчання електроенергії та стрімке зростання інфляції.

Наразі уряд замовчує дані щодо прогнозованого рівня бездомності серед українських біженців.

Водночас міністр у справах біженців лорд Харрінгтон заявив, що щомісячні виплати приймаючим британцям через шість місяців мають подвоїтися до 700 фунтів стерлінгів на місяць, щоб компенсувати проблеми з вартістю життя. Але поки міністерство фінансів відмовляється підвищувати виплати. Наразі уряд просить господарів дозволити українцям залишитися у їхніх домівках на триваліший період та закликає біженців шукати нових спонсорів. За словами українців, знайти нове житло у Великій Британії допомагають представники української діаспори.

Кітті Гамільтон із Vigil for Visas заявила, що підтримка з боку країни має надаватись протягом трьох років – терміну, на який видаються візи українським біженцям.