Житло для відпочинку у Греції: де і за скільки можна купити

Греція – країна, яка дуже популярна серед туристів. Ринок курортного житла тут залежить від іноземних громадян.

У другому кварталі 2021 роки нерухомість на п'яти популярних островах Егейського моря подорожчала на 5,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Скільки коштує квадратний метр житла в Греції – читайте далі.

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Як змінилися ціни

Компанія Geoaxis Property & Valuation Services провела дослідження та вивчила ціни на будинки для відпустки. Експерти моніторили 5 популярних островів Егейського моря: Кея, Міконос, Парос, Санторіні та Кітнос.

У всіх зазначених локаціях у другому кварталі 2021 року, не дивлячись на пандемію, ціни зросли на 5,2% і 7% у порівнянні з аналогічним періодом у 2020 та 2019 роках відповідно.

Острів Санторіні займає третю сходинку за цінами на житло / Фото Pixabay

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За скільки можна купити житло у Греції

Найдорожча нерухомість для відпочинку у Греції – на острові Міконос. Квадратний метр житла тут в середньому обійдеться 2 375 євро (75,5 тисячі гривень), що на 6,6% дорожче, ніж у 2020 році.

для відпочинку у Греції – на острові Міконос. Квадратний метр житла тут в середньому обійдеться (75,5 тисячі гривень), що на 6,6% дорожче, ніж у 2020 році. На другому місці – острів Парос. В середньому за "квадрат" нерухомості доведеться заплатити 1 935 євро (61,5 тисячі гривень). І це на 5,9% дорожче, ніж у другому кварталі минулого року.

В середньому за "квадрат" нерухомості доведеться заплатити 1 935 євро (61,5 тисячі гривень). І це на 5,9% дорожче, ніж у другому кварталі минулого року. Третій рядок займає острів Санторіні . Охочим придбати житло для відпочинку доведеться викласти 1 850 євро (58,8 тисячі гривень) за квадратний метр. Це лише на 1% дорожче, ніж роком раніше.

. Охочим придбати житло для відпочинку доведеться викласти (58,8 тисячі гривень) за квадратний метр. Це лише на 1% дорожче, ніж роком раніше. Нерухомість на острові Кея показала найбільше зростання за рік – 7,9%. В середньому "квадрат" обійдеться в 1 845 євро (58,6 тисячі гривень).

(58,6 тисячі гривень). Найбільш бюджетним серед п'яти перерахованих островів є Кітнос. Не дивлячись на подорожчання об'єктів на 4,4% за рік, квадратний метр можна купити у середньому за 1 420 євро (45 тисяч гривень).

Острів Міконос зберігає першість за цінами на житло для відпочинку у Греції / Фото Pixabay