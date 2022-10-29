Ремонтом будівель в Івано-Франківську займуться волонтери. Загалом нове житло отримають 700 осіб.

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Як розповіли архітектори проєкту, це буде тимчасовий, але комфортний прихисток. Замість шкільних спортзалів, переселенці житимуть в окремих кімнатах. Наразі працюють над переплануванням колишнього приміщення міського департаменту освіти. Раніше приміщення нагадувало одну велику залу. Проте сьогодні тут встановили стіни, які забезпечать мешканцям приватність.

Ми не хочемо, щоб люди жили як в спортзалі в школі, всі разом. Ми хочемо зробити окремі кімнати на 2 – 3 людини, на сім'ю,

– розповідає архітекторка проєкту Варвара Ягнишева.

Більшість з будівельників – вимушені переселенці, без попереднього досвіду ремонтних робіт.

Ця спільна справа допомогло мені бути корисною, легше себе почувати. Я розумію, що наші воїни на фронті воюють, а я – як такий воїн зі шпателем. Воюю тут, роблю корисну справу для українців,

– каже волонтерка Анастасія.

Переобладнанням старих будівель під житло займається урбаністична платформа. Це вже третій житловий об'єкт, куди планують поселити півтори сотні біженців.

Тут 2 поверхи лише, перший поверх можна буде адаптувати для людей з інвалідністю. У випадку готелю – він далі від центру, тож будемо там поселяти тих, хто працює, мобільних,

– розповідає комунікаційниця проєкту Оксана Городівська.

Будівля готелю розрахована на 90 людей – ще один волонтерський проєкт. Будівля довго простоювала. З початком війни власниця віддала її в користування міста на 4 роки.

Відремонтувати кожен з цих об'єктів коштує понад 200 тисяч євро. Усі роботи волонтери проводять за пожертви благодійників або грантові гроші. До ремонтних робіт, окрім переселенців, залучають також фахових майстрів.

Нагадаємо. В березні урбаністична лабораторія METALAB приєдналася до волонтерської ініціативи "Другий дім ІФ". Організації запустили ініціативу "Ко-Хати". Мета проєкту – створювати комфортне житло для тих, хто був змушений покинути власну домівку через вторгнення російських військ.