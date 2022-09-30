У Львові облаштують інклюзивне житло для переселенців: що відомо про проєкт

Тимчасове житло для переселенців планують обладнати в одному з колишніх оздоровчо-лікувальних закладів на вулиці Замарстинівській. Житло та благоустрій планують відремонтувати та зробити інклюзивним, а українцям, що тут проживатимуть, надаватимуть медичну допомогу.

На території колишнього диспансеру є кілька приміщень, але для проживання внутрішньо переміщених осіб наразі розглядають найбільшу будівлю – чотириповерховий будинок, у якому зможуть комфортно проживати приблизно 80 осіб. Селитимуть сюди особливі сім'ї, які потребують додаткових умов проживання.

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Кому будуть надавати житло

Вимушена переселенка Катерина Ісіченко з Балаклії розповідає, що перебралася до Львова у липні. Разом із нею тут живе матір та два сини з інвалідністю. Інклюзивне житло потрібне для її дітей.

Мої два сини – на інвалідних візках, діагноз - СМА (спинально-м'язова атрофія). Зараз ми проживаємо у модульному містечку, що на Сихові. В одній кімнаті я, діти та моя матір. Синам необхідно виконувати вправи для тіла, але ми фізично не маємо де їх робити, адже кімната дуже маленька. Тому б з радістю сюди переїхали,

– розповідає жінка.

Люди, що тут проживатимуть, матимуть медичний супровід і догляд, адже приміщення закріплене за Другим методоб'єднанням Львова.

Фасад приміщення, яке може використовуватися як житло для переселенців / Фото Львівська міська рада

Як пояснює виконувач обов'язків гендиректора Другого територіального медичного об'єднання Андрій Миськів, команда планує допомагати із сімейними лікарями, реабілітацією, надавати мобільні бригади. Також у будівлі хочуть встановити ліфт та переробити благоустрій, аби зробити його більш інклюзивним.

Станом на сьогодні в існуючих модульних містечках у Львові проживає понад тридцять сімей, які потребують особливих умов проживання. Є і інші родини, які винаймають квартири, але ми про них знаємо, тому шукаємо можливості, як допомогти українцям, що через напад Росії опинилися у поганих умовах,

– говорить начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Як виглядає приміщення на Замарстинівській / Фото Львівська міська рада

Приміщення на вулиці Замарстинівській звільнили у 2019 році. Після цього територію обстежили. Вода, газ, світло – усі мережі проведені, їх залишилось хіба під'єднати.

Станом на зараз силами міста звідси повивозили сміття, почистили територію від чагарників та обстежили приміщення. Натомість кілька міжнародних донорів готові допомогти провести ремонтні роботи та надати меблі, аби цей проєкт вдалося реалізувати.