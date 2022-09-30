На территории бывшего диспансера есть несколько помещений, но для проживания внутренне перемещенных лиц рассматривают наибольшее здание – четырехэтажное здание, в котором смогут комфортно проживать примерно 80 человек. Будут селить сюда особые семьи, нуждающиеся в дополнительных условиях проживания.

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Кому будут предоставлять жилье

Вынужденная переселенка Екатерина Исиченко из Балаклеи рассказывает, что перебралась во Львов в июле. Вместе с ней здесь живет мать и два сына с инвалидностью. Инклюзивное жилье нужно для детей.

Мои два сына – на инвалидных колясках, диагноз – СМА (спинально-мышечная атрофия). Сейчас мы проживаем в модульном городке на Сыхове. В одной комнате я, дети и моя мать. Сыновьям необходимо выполнять упражнения для тела, но мы физически негде их делать, ведь комната очень маленькая. Поэтому бы с радостью сюда переехали,

– рассказывает женщина.

Люди, которые будут здесь проживать, будут иметь медицинское сопровождение и уход, ведь помещение закреплено за Вторым методобъединением Львова.

Фасад помещения, которое может использоваться в качестве жилья для переселенцев / Фото Львовский городской совет

Как объясняет исполняющий обязанности гендиректора Второго территориального медицинского объединения Андрей Мыськив, команда планирует помогать с семейными врачами, реабилитацией, предоставлять мобильные бригады. Также в здании хотят установить лифт и переделать благоустройство, чтобы сделать его более инклюзивным.

На сегодняшний день в существующих модульных городках во Львове проживает более тридцати семей, нуждающихся в особых условиях проживания. Есть и другие семьи, которые снимают квартиры, но мы о них знаем, поэтому ищем возможности, как помочь украинцам, которые из-за нападения России оказались в плохих условиях,

– говорит начальник управления социальной защиты ЛГС Игорь Кобрин.

Как выглядит помещение на Замарстыновской / Фото Львовский городской совет

Помещение на улице Замарстыновской оставили в 2019 году. После этого территорию обследовали. Вода, газ, свет – все сети проведены, их осталось разве что подключить.

По состоянию на сегодняшний день силами города отсюда вывозили мусор, почистили территорию от кустарников и обследовали помещение. В то же время, несколько международных доноров готовы помочь провести ремонтные работы и предоставить мебель, чтобы этот проект удалось реализовать.