Ірпінь, Буча, Бородянка: скільки українці витрачають на відбудову зруйнованого житла

Поки влада Київщини шукає кошти на фінансування відбудови пошкоджених будівель, мешканці міст та селищ розпочинають ремонтні роботи власним коштом.

За попередніми підрахунками Національної ради з відновлення наслідків війни, на відбудову країни потрібно 25 трильйонів гривень. При цьому на зруйноване та частково пошкоджене житло готові виділити 1,3 трильйона гривень. Що роблять мешканці зруйнованих будинків, очікуючи цих виплат, – далі.

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Ірпінь

Після деокупації Ірпеня місцеві жителі, які втратили домівки, почали самостійно відновлювати фасади будинків, які піддавалися ремонту.

Ми розпочали з того, що зробили каналізацію, воду нам під'єднали, лічильники води нам поставили, це нашим коштом. Це обійшлося мені приблизно 20 тисяч гривень,

– розповідає одна із мешканок будинку, який зараз відновлюють своїм коштом.

Ремонт даху людям обходиться по 47 тисяч гривень. Часто гроші доводиться позичати, щоб скоріше повернутися до своєї квартири та перезимувати із усіма зручностями.

Бородянка

Мешканці однієї з багатоповерхівок Бородянки дочекалися на обіцяні від влади вікна. Тепер просять допомоги, аби відремонтувати дах. Щоб було світло і тепло, люди фінансують ремонти спільнокоштом.

Власними силами ми повністю відновили електропостачання у нашому будинку, водопостачання та провели експертизу та запустили газопостачання нашого будинку,

– каже керівник ОСББ Юрій Лисенко.

Свої квартири мешканці пошкоджених будинків теж намагаються відновити за свої гроші. Після звершення усіх процедур планують отримати компенсацію від держави.

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Буча

У Бучі, де чимала кількість будівель вже не підлягає відновленню, багатьох мешканців переселили у тимчасові модульні будинки. Водночас в об'єктах, які встояли, власники намагаються провести капітальні ремонти до перших морозів.

Зі свого боку місцева влада виділила на відновлення житла 26 мільйонів гривень. Однак роботи досі заморожені.

Зараз перший транш 11 мільйонів ми вже виділили... Ми спробуємо до кінця року зробити роботи зовнішні, йдеться про дахи, фасади, панелі перекриття, щоб вони були проведені,

– розповів секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

Він додав, що лише за попередніми підрахунками, руйнування у Бучанській громаді оцінюються у 5 мільярдів гривень.