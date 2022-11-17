Ринок нерухомості в Івано-Франківську оговтується після стагнації: хто купує житло

Ринок вторинної нерухомості Івано-Франківська поступово оживає. Пропозицій стало помітно більше, так само зріс і попит.

Про основні тенденції ринку нерухомості Івано-Франківська, категорії покупців та їхні пріоритети – читайте далі.

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Активність на ринку вторинної нерухомості Івано-Франківська

У травні 2022 року ціна на оренду житла в Івано-Франківську зросла майже на 128% проти жовтня 2021 року. Попит підвищився лише на 42%, а кількість пропозицій скоротилася на 73%.

Після відкриття державних реєстрів на початку травня з’явився попит на купівлю житлової нерухомості. Загалом ринок місцевої "вторинки" визначають кілька тенденцій:

формування відкладеного попиту;

відсутність кредитування, іпотек, лізингу;

відсутність законодавчих актів про компенсацію.

При цьому ринок вторинної нерухомості впевнено перемагає житло в новобудовах. Люди вибирають готові до заселення помешкання, де не потрібно самостійно проводити ремонтні роботи.

Хто і за скільки шукає квартири в Івано-Франківську

Основний запит – 1- і 2-кімнатні квартири з площею до 75 метрів квадратних. Мають попит 3- і 4-кімнатні квартири. Купують цілими сім’ями. Таке житло шукають переважно на околицях або в населених пунктах за 5 – 10 кілометрів від Івано-Франківська.

Приватні котеджі також розглядають. Переважно ними цікавляться вихідці з невеликих населених пунктів або заможні переселенці

Категорії потенційних покупців

Потенційні покупці зараз ходять на огляди, спілкуються з посередниками, проте не поспішають з купівлею. Найчастіше до останнього етапу (укладання договору купівлі-продажу) все-таки доходять:

Жителі периферії. Безробіття спонукає людей відправлятися до великих міст у пошуку роботи.

Молоді сім’ї. Йдеться про тих, хто планував купівлю квартири ще до війни. Гостро тема власного помешкання постає в момент очікування поповнення.

Фахівці з інших міст. Багато українських компаній переїхало до західних регіонів на постійне місце праці.

ВПО. При цьому лише 26% тимчасово переміщених осіб готові залишатися на новому місці.

Купівлі з метою інвестицій також присутні. Власники нових житлових об’єктів розуміють, що після перемоги України попит різко зросте. Він сформує нову цінову політику. Як тільки люди опиняться в повній безпеці й отримають відповідні гарантії, ринок знову запрацює на повну. Тому квартиру або будинок вдасться продати дорожче. З обережністю зараз варто ставитися лише до купівлі житлової нерухомості з метою здачі в оренду.