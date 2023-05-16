Будинок з підводною кімнатою: на ринку Австралії з'явилося унікальне житло

Від цього житла в передмісті Мельбурна будуть в захваті усі, а тим паче підлітки. Адже тут є дуже цікава ігрова кімната, яку називають підводною.

Унікальний будинок з чотирма спальнями спроєктували та відремонтували у 2015 році. Власник розповів, що коли він із сім'єю придбав дім, то він був у руйнівному стані. Проте дизайн житла їм сподобався, тому вони вирішили таки купити будинок і зробити капітальний ремонт.

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Будинок нагородили за найкращу реставрацію

Творча реставрація будинку, який зберіг його оригінальний фасад, отримала нагороду Boroondara Urban Design Award за найкращі розширення, добудови та перебудови спадщини у 2016 році.

Кухня в мінімалістичному стилі / Фото Realestate

Визначною особливістю будинку є вигнута зовнішня зона. Також особливістю житла є ігрова кімната з панорамним вікном, за яким облаштовано басейн. Саме вона отримала назву "підводна кімната".

Ігрова кімната, яку назвали підводною / Фото Realestate

"У нас троє дітей, і ми просто хотіли сімейний дім і зону для підлітків", – розповіла власниця.

Поруч із більярдною є масивний гараж на п'ять автомобілів із поворотною платформою, щоб легко виїхати іншою дорогою.



Сучасний гараж / Фото Realestate

Подружжя вирішило продати будинок, бо їхні діти вже виросли та не потребують стільки простору. Сім'я має будиночок на пляжі в Лорні та будує квартиру.

Вартість нерухомості становить 10 мільйонів доларів. Він викликав інтерес серед молодих сімей.



Поруч є невелике подвір'я / Фото Realestate