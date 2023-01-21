Скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру у Польщі: дослідження
Джерело:in-poland
Середньостатистичному мешканцю Польщі необхідно відкладати 80% зарплати упродовж 7 років, щоб купити квартиру на 50 квадратних метрів. На тлі інших країн Європи це оптимальний показник.
Про це свідчать дані порталу GetHome.pl. Експерти підкреслюють, що для розрахунку бралася заробітна плата у розмірі 6 287,79 злотих.
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Скільки потрібно відкладати на житло у Польщі
Як зазначається у дослідженні, щоб купити квартиру площею 50 квадратних метрів у Польщі, потрібно відкладати практично усю середню місячну заробітну плату (6 300 злотих або 1340 євро) упродовж 7 років. Загалом медіанна вартість житла по крані становить понад 107 тисяч євро.
При цьому в інших країнах Європи придбати своє житло складніше. Наприклад, у Чехії така на купівлю аналогічного метражу доведеться відкласти 120 зарплат, а в Словаччині – 140.
Найпростіше придбати власну квартиру у Данії, для цього доведеться відкласти 40 зарплат, а також в Ірландії – 50. Середня доступність житла відносно зарплат зафіксована в:
- Іспанії (65),
- Італії (85),
- Німеччині (90),
- Франції (95).
Скільки потрібно відкладати на житло в різних країнах Європи / Інфографіка GetHome
Дорогі кредити та програма "Перша квартира"
За даними банку PKO, внаслідок подорожчання квадратних метрів та кредитів у поляків виникла проблема з пошуком доступного житла.
Зараз проблему може розв'язати нова держпрограма "Перша квартира" із кредитом під 2%, яка почне працювати з середини 2023 року. За цією програмою перші 10 років держава покриватиме різницю із заниженою кредитною ставкою. Отримати кредит зможуть жителі віком до 45 років.