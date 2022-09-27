Про це свідчить дослідження Федерального резервного банку Сан-Франциско. На думку аналітиків, подальший розвиток віддаленої роботи може стати важливим фактором, який визначає цінотворення на ринку житла.

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Як віддалена робота впливає на вартість житла: дослідження

Згідно з дослідженням Федерального резервного банку Сан-Франциско, перехід на віддалену роботу підвищив вартість угод купівлі-продажу нерухомості, а також призвів до подорожчання оренди квартир більш ніж на 50%. Й оскільки епідеміологічна ситуація періодично погіршуватиметься, є ймовірність, що цей фактор впливатиме на ціни у всьому світі й надалі.

Перехід на віддалену роботу через пандемію COVID-19 став ключовим фактором недавнього стрибка цін на житло,

– констатують економісти Август Кметц, Джон Мондрагон та Йоханнес Віланд.

Автори наголошують, що ціни на житло зросли з листопада 2019 року на 24%. Подорожчання в 60% випадків пов'язане із переходом на віддалену роботу. У дослідженні йдеться, що ця тенденція зберігається і станом на серпень 2022 року. Зараз приблизно 30% працівників продовжують виконувати робочі завдання за межами офісу.

Це говорить про те, що основи попиту на житло змінилися, тому збереження віддаленої роботи, ймовірно, вплине на майбутню динаміку цін на нерухомість та інфляцію,

– пишуть економісти.

Тим часом компанії, які заохочують працівників повертатися в офіс, також змінюють ситуацію на ринку. Ті, хто виїхав до невеличких міст в пошуках дешевшого житла, знову повертаються в мегаполіси. Як наслідок – в густонаселених регіонах знову спостерігається різкий стрибок орендної плати та підвищення інфляції.

Нагадаємо. У липні 2020 року середня ціна житла в США збільшилася на 8,5% або на 27 000 доларів та встановила новий рекорд – 349 000 доларів.