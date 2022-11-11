Регіон із найдешевшим житлом в Україні: що відбувається на ринку нерухомості Сум

Через своє розташування ринок нерухомості Сум напряму залежить від ситуації на фронті. Місцеве населення вичікує кращих часів для інвестицій, тож не дивно, що попит впав майже на 70% у порівнянні із періодом до повномасштабного вторгнення.

Ціни на житло в Сумах з 24 лютого просіли на 30%. Сьогодні квадратний метр в однокімнатній квартирі у середньому обійдеться у 16 318 гривень. Станом на листопад це найнижча ціна по Україні.

Читайте також Комунікації як частина відбудови: КН РІЕЛ про досвід фіксації пошкоджень у столичному ЖК

Ринок нерухомості Сум: що змінилося з 24 лютого

Як нагадала заступниця голови регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості України Олена Маркова, з початком військової агресії Росії у лютому, реєстри майнових прав були закриті. Вже із середини – кінця травня ринок почав відновлюватися.

Дуже багато покупців відмовилися від покупки й дуже багато продавців відмовилися від продажу своєї нерухомості, бо ситуація в нашій країні змушувала цих людей подумати – де зберігати гроші: в майні, чи в кеші, чи приймати своїх родичів, які приїжджали, переселялися зі зруйнованих міст. І тільки з червня почалась низка угод в місті,

– розповіла Маркова.

Вона додає, що нині ринок нерухомості в місті працює, але залежить не тільки від цінової складової, але й від емоційної.

"Це, в першу чергу, ситуація на наших фронтах: як тільки перемога, як тільки пожвавлюється рух, як тільки наше керівництво дає позитивну інформацію, одразу наші покупці починають дзвонити, відвідувати будинки, укладати угоди. Як тільки збільшується кількість обстрілів, як тільки якісь негаразди на фронтах – одразу припиняється і рух на ринку нерухомості", – додає експертка.

Загалом покупці дуже помірковано підходять до питання: купувати чи не купувати житло. Проте ті, хто давно планував таке капіталовкладення сьогодні мають можливість придбати нерухомість із суттєвою знижкою, адже ціни знизились на 30% в доларах.

При цьому, за словами Маркової, ситуація з новобудовами досі складна, зокрема, через новий закон 2600.

До теми У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін

Скільки коштує нерухомість в Сумах

Експертка констатує, що існує суттєва різниця між новобудовами, які перебувають в стані забудови та тими, які ще не здали в експлуатацію.

На сьогодні, середня вартість, це інформація за жовтень, складає не менше 20 тисяч гривень за квадратний метр. Зріз показав нам, що найбільший попит мають однокімнатні квартири на вторинному ринку,

– розповідає вона.

Найменший попит мають три- та чотирикімнатні квартири. Це пов'язано зі зростанням вартості на комунальні послуги.

Цінник на двокімнатні квартири різниться між так званими "хрущовками" і "чешками". Ціни на перші стартують від 18 тисяч доларів, на другі можуть сягати 28 тисяч. Трикімнатні квартири майже в такому ж ціновому діапазоні – від 20 до 35 тисяч доларів.

Попри таке падіння цін, кількість реальних покупців поки що знизилася на 70% у порівнянні із періодом до повномасштабного вторгнення.