Втеча росіян від мобілізації підвищила попит на житло у Туреччині

Після нетривалого зниження, попит на житло в Туреччині знов почав зростати. Це пов'язують із напливом росіян, які масово втікають від часткової мобілізації.

Як зазначають місцеві агенти з нерухомості, бум на житлову нерухомість в Туреччині зафіксували 21 вересня. Тоді кількість запитів зросла на 40%.

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Втеча росіян змінює тенденції на ринку житла

Росіяни, які приїжджають у Туреччину селяться в готелях або орендують квартири, потім шукають можливості придбати житло. Як зазначив голова ради директорів девелоперської компанії Mars Investment Хакан Буджак, сьогоднішня ситуація, швидше за все, має тимчасовий характер. Утікачі зазвичай обирають курортні напрямки на узбережжі Середземного та Егейського морів, що у провінції Анталія.

За словами рієлтора Юміта Бесера, попит, який послабшав минулого місяця, знову почав зростати через приїзд росіян. При цьому зростають ціни на орендне житло. За його словами, орендна плата за квартиру з трьома спальнями впала з 12 000 до 8 000 турецьких лір після послаблення попиту. Наразі орендодавці підняли орендну плату до 10 000 лір.

Інші напрямки, куди тікають росіяни

Нагадаємо, що Туреччина – не найпріоритетніший напрямок для росіян. Значно популярнішими напрямками стали Грузія та Казахстан, де також різко ростуть ціни на житло.

За інформацією журналістів, за одну ніч в Астані та Алмати орендодавці підняли ціни на однокімнатні квартири до 900 – 1 000 доларів. Навіть за найдешевше житло у віддалених від центру районах просять щонайменше 400 доларів.

Грузинські рієлтори також повідомляють про зростання цін на житло. Якщо оренда квартири у Тбілісі могла коштувати 500 – 700 доларів, зараз житло навіть зі старим ремонтом коштує понад 1 тисячу доларів.