Как отмечают местные агенты недвижимости, бум на жилую недвижимость в Турции зафиксировали 21 сентября. Тогда количество запросов выросло на 40%.

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Бегство россиян изменяет тенденции на рынке жилья

Россияне, приезжающие в Турцию, селятся в отелях или арендуют квартиры, затем ищут возможности приобрести жилье. Как отметил председатель совета директоров девелоперской компании Mars Investment Хакан Буджак, сегодняшняя ситуация, скорее всего, носит временный характер. Беглецы обычно выбирают курортные направления на побережье Средиземного и Эгейского морей, расположенных в провинции Анталия.

По словам риелтора Юмита Бесера, ослабевший в прошлом месяце спрос снова начал расти из-за приезда россиян. При этом растут цены на арендуемое жилье. По его словам, арендная плата за квартиру с тремя спальнями свалилась с 12 000 до 8 000 турецких лир после ослабления спроса. Сейчас арендодатели подняли арендную плату до 10 000 лир.

Другие направления, куда бегут россияне

Напомним, что Турция – не самое приоритетное направление для россиян. Значительно популярнее стали Грузия и Казахстан, где также резко растут цены на жилье.

По информации журналистов, за одну ночь в Астане и Алматы арендодатели подняли цены на однокомнатные квартиры до 900 – 1 000 долларов. Даже за самое дешевое жилье в отдаленных от центра районах просят не менее 400 долларов.

Грузинские риелторы также сообщают о росте цен на жилье. Если аренда квартиры в Тбилиси могла стоить 500 – 700 долларов, сейчас жилье даже со старым ремонтом стоит более 1 тысячи долларов.