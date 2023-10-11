Цей будинок називають мінімалістським шедевром. Та чи можна вважати такий строгий мінімалізм ідеальним вибором – багато хто посперечався б. Дизайнери кажуть, що "будинок потрібно побачити, щоб зрозуміти, чому це майно варте кожного цента з понад 25 мільйонів доларів".

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Будинок за цілих 25 мільйонів доларів

Власність належить Джейдену та Дженні Зернічам – подружжю, яке переїхало у Квінсленд із Мельбурна до пандемії. Нашумілий будинок Whipbird є їхнім другим проєктом на Сонячному узбережжі.

Житло розташоване високо на гірському хребті в оточенні величних евкаліптів, звідки відкривається панорамний краєвид на район і узбережжя. Сам будинок має форму сільського Т-подібного павільйону, що займає 1100 квадратних метрів у двох крилах і на двох рівнях.

Басейн біля будинку / Фото Timothy Kaye

Будинок наче поєднаний з природою як зовні, так і всередині. У внутрішньому дворику власники облаштували сад, а всередині є багато кімнатних рослин.

Інтер'єр виконаний у сіро-білих тонах з певними акцентами, здебільшого чорного кольору. Стіни прикрашає європейський дуб, а підлога зроблена з граніту. Є три офіційні вітальні та дві приватні житлові зони.

Найбільше вражає інтер'єр кухні. Це настільки строгий мінімалізм, що його доречно назвати навіть екстремальним. Складається враження, що на цій кухні немає нічого, крім масивних кухонних шаф та острова.

Строгий мінімалізм / Фото Timothy Kaye

На верхньому рівні є п’ять спалень і шість ванних кімнат, зроблених у стилі спа-центру. Для облицювання ванних кімнат використали аж 88 тонн граніту.

Надворі є 20-метровий мінеральний басейн і майданчик для купання, тенісний корт і автостоянка. Будинок розташований за 20 хвилин їзди від головного пляжу Нузи.