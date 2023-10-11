Этот дом называют минималистским шедевром. Но можно ли считать такой строгий минимализм идеальным выбором – многие поспорили бы. Дизайнеры говорят, что "дом нужно увидеть, чтобы понять, почему это имущество стоит каждого цента с более чем 25 миллионов долларов".

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Дом за целых 25 миллионов долларов

Собственность принадлежит Джейдену и Дженни Зерничам – супругам, которые переехали в Квинсленд из Мельбурна в пандемию. Нашумевший дом Whipbird является их вторым проектом на Солнечном побережье.

Жилье расположено высоко на горном хребте в окружении величественных эвкалиптов, откуда открывается панорамный вид на район и побережье. Само здание имеет форму деревенского Т-образного павильона, занимающего 1100 квадратных метров в двух крыльях и на двух уровнях.

Бассейн у дома / Фото Timothy Kaye

Дом словно соединен с природой как снаружи, так и внутри. Во внутреннем дворике владельцы обустроили сад, а внутри есть много комнатных растений.

Интерьер выполнен в серо-белых тонах с определенными акцентами, в основном черного цвета. Стены украшает европейский дуб, а пол сделан из гранита. Есть три официальных гостиных и две частные жилые зоны.

Больше всего поражает интерьер кухни. Это столь строгий минимализм, что его уместно назвать даже экстремальным. Создается впечатление, что на этой кухне нет ничего, кроме массивных кухонных шкафов и острова.

Строгий минимализм / Фото Timothy Kaye

На верхнем уровне есть пять спален и шесть ванных комнат, сделанных в стиле спа-центра. Для облицовки ванных комнат использовали 88 тонн гранита.

На дворе есть 20-метровый минеральный бассейн и площадка для купания, теннисный корт и парковка. Дом расположен в 20 минутах езды от главного пляжа Нузы.