Скільки людей в Україні вже отримали житлові сертифікати на нову оселю: ось відповідь

Загальна сума гарантованої державою компенсації вже сягла майже 8 мільярдів гривень. А третина власників житлових сертифікатів купила нові оселі в загальному на більш ніж три мільярди гривень.

То скільки українців вже отримали житлові сертифікати як компенсацію за зруйноване житло? Насправді зовсім небагато, – 4,5 тисячі осіб.

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На компенсацію подали понад 11 тисяч заяв

Всього на компенсацію знищеного житла українці подали понад 11,3 тисячі заяв. З моменту старту програми у січні 2024 року вже 4,5 тисячі українців сертифікати отримали.

Відомо, що середня сума компенсації становить 1,8 мільйона гривень.

Актуальна інформація станом на березень / Фото Мінвідновлення

Державна програма компенсацій поширюється і на тих людей, чиє житло підлягає ремонту. На поточні та капітальні ремонти українцям виплатили понад 4 мільярди гривень. За ці кошти 45 тисяч українських родин вже відновлюють житло, а загальна кількість заяв на отримання допомоги сягнула майже 80 тисяч. Найбільше заяв надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Яку максимальну суму компенсації можуть виплатити

Найбільша сума компенсації за пошкоджену квартиру становить 350 тисяч гривень, а за будинок – 500 тисяч гривень.

Що стосується розміру виплати за зруйноване житло, то чітко визначеної немає. Вочевидь, її визначають індивідуально в кожному випадку. Відомо, що компенсацію надають лише в межах визначеної площі (до 150 квадратів для квартир, та до 200 квадратів для будинків).